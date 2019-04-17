В городе Чинджу (провинция Кёнсан-Намдо, Южная Корея) мужчина поджег свою квартиру, после чего напал с ножом на соседей. В результате ЧП не менее пяти человек погибли, 13 получили ранения.

В городе Чинджу (провинция Кёнсан-Намдо, Южная Корея) мужчина поджег свою квартиру, после чего напал с ножом на соседей. В результате ЧП не менее пяти человек погибли, 13 получили ранения. Такие данные сообщило издание Korea Times.Как уточняется, рано утром 42-летний мужчина поджег свою квартиру, после чего на запасной лестнице подкарауливал с ножом соседей, выбегающих из квартир. Свидетели рассказывают: чтобы выманить людей из квартир, мужчина кричал "пожар".Позднее он сообщил правоохранителям, что был очень рассержен из-за задержки государственных выплат. По сведениям полиции, число жертв может увеличиться, так как несколько человек сейчас находятся в критическом состоянии.