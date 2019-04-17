17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел Российской федерации.

Рашит Хамитович Шарипов прослужил в органах внутренних дел более 30 лет. Стать милиционером Рашиту Хамитовичу посоветовал его дядя, бывший работник НКВД. После службы в армии в 1975 году пришел он служить в одно из районных отделений милиции города Челябинска. Затем поступил в Елабужскую среднеспециальную школу МВД, после окончания которой был назначен на должность заместителя командира роты ППС по политико-воспитательной работе.В 1986 году Рашит Хамитович по семейным обстоятельствам переехал в город Гусь-Хрустальный, где и продолжил свою служебную деятельность. Уже накопленный опыт милицейской работы в Челябинске пригодился Р.Х. Шарипову в Гусь-Хрустальном отделе внутренних дел. Работая в должности милиционера патрульно-постовой службы, участкового инспектора милиции, оперативного дежурного и начальника дежурной части он формировался как личность, почувствовал всю полноту ответственности за судьбы людей, с которыми ему приходилось иметь дело по долгу службы, оттачивая свой характер и профессиональное мастерство. Поэтому ни для кого не стало большой неожиданностью, когда в начале 2003 года Рашита Хамитовича Шарипова назначили на должность заместителя начальника милиции общественной безопасности. Своей новой должности он отдавал все свои силы и знания, всю свою энергию. Приобретенные за годы службы знания и опыт с удовольствием передавал молодым сотрудникам, воспитал не одно поколение хороших и высокопрофессиональных кадров.Огромный опыт службы, высокая ответственность и профессионализм помогли ветерану достойно выполнить долг по обеспечению государственной безопасности в Чеченской Республике в июле – октябре 2001 года, за что был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Кроме этой высокой государственной награды в наградном списке Р.Х. Шарипова и другие медали, множество почетных грамот и благодарностей за добросовестную службу в органах внутренних дел.Оглядываясь назад, Рашит Хамитович оценивает свой период службы в органах внутренних дел как одну из самых важных вех в жизни.- Никогда не жалел, что связал свою жизнь со служ­бой в милиции. Ведь защищать правопорядок должны честные люди, готовые на все ради спокойствия людей, - говорит ветеран.***Владимир Анатольевич Бурлаков - ветеран органов внутренних дел Камешковского района. До службы в милиции Владимир Анатольевич трудился на фабрике, а когда в декабре 1994 года фабрика закрылась, он пополнил ряды патрульно-постовой службы камешковского отдела милиции, примерив на себя сержантские погоны.Через два месяца его перевели в подразделение по делам несовершеннолетних, где он проработал до 2004 года. Служба оказалась по душе, так как у него уже был опыт работы с детьми еще на гражданке. Приходилось иметь дело с неблагополучными родителями, склонными к пьянству, ранее судимыми, дети которых находились без присмотра, зачастую им даже нечего было есть. Владимир Анатольевич проводил профилактическую и воспитательную работу с «трудными» подростками, беседовал с учащимися школ на правовые темы, тесно сотрудничал с Камешковским детским домом, принимал участие в розыске детей-беглецов и без вести пропавших. Приходилось даже выезжать на дежурства на московских вокзалах, чтобы находить пропавших детей и возвращать их в семьи и детские дома.Ежегодно, с 1996 по 2001 годы Владимир Анатольевич собирал отряды из подопечных и на два летних месяца уезжал вместе с ними в лагерь «Дружба». Будучи любителем спорта, наставник прививал эту любовь и ребятам: помимо проведения профилактической работы, учил детей играть в футбол, обучал плаванию в реке, проводил различные подвижные игры. Ребятам так нравились проводимые мероприятия, что даже те из них, кто поначалу не очень хотели находиться в лагере, уже к концу смены не хотели уезжать, так как «дядя Вова» становился для многих близким другом. Спустя годы, встречая Владимира Анатольевича на улице, бывшие подопечные тепло его приветствуют и вспоминают о тех радостных временах. По словам Владимира Анатольевича, большинство этих ребят стали хорошими и достойными людьми.С 2004 года Владимир Анатольевич стал работать инспектором по служебно-боевой подготовке в отделе кадров ОМВД России по Камешковскому району. Ему нравилась эта должность, поскольку в то время он уделял много внимания физической подготовке сотрудников, в результате чего отдел находился в пятерке сильнейших по области, команда камешковских милиционеров неоднократно выходила победителем в различных видах спорта.В 2008 года Владимир Анатольевич ушел на пенсию. За период службы трижды был в командировке в Чечне: в 2002, 2004 и 2006 годах. Был награжден грамотой Министра внутренних дел Российской Федерации, а также государственной наградой «За отличие в охране общественного порядка», медалями «За отличие в службе» и другими.На пенсии Владимир Анатольевич успел поработать в службе судебных приставов, где тоже активно участвовал в общественной жизни. В 2011 году даже занял второе место на областном конкурсе профессионального мастерства, и в связи с невозможностью участия победителя – защищал часть области на уровне центрального федерального округа, где занял почетное 5 место.Сейчас Владимир Анатольевич Бурлаков работает в службе охраны одного из эко-отелей Владимирской области, в свободное время занимается физкультурой, лыжными гонками, общефизической подготовкой. Спорт вообще на протяжении всей жизни занимает большое место в жизни Владимира Анатольевича: у него имеются спортивные разряды по боксу, гиревому спорту, лыжным гонкам, легкой атлетике. Но и о своем призвании - службе народу - Владимир Анатольевич не забывает, принимая активное участие в общественной жизни города, являясь уличкомом ул.К Маркса города Камешково, на поприще которого ветеран ОВД борется с грязнулями, наглецами и другими нарушителями установленного порядка, тем самым продолжая вносить свой вклад в безопасную и комфортную жизнь жителей родного города.Владимир Анатольевич вспоминает службу только с теплотой и до сих пор поддерживает отношения со своими коллегами и сослуживцами.***Капитан милиции в отставке Анатолий Николаевич Каманин посвятил службе в органах внутренних дел 23 года. Начинал с должности проводника служебной собаки отделения уголовного розыска Меленковского РОВД в 1969 году. Через 2 года стал инспектором отдела уголовного розыска по делам несовершеннолетних.В 1979 году Анатолий Николаевич уехал в ОВД Вачского района Горьковской (Нижегородской) области, где проходил службу в должности участкового инспектора милиции, но через 2 года вернулся в родные Меленки.С 1986 по 1992 год Анатолий Николаевич Каманин служил в Меленковском РОВД в должности начальника медицинского вытрезвителя, после чего вышел на заслуженный отдых.Дочь Анатолия Николаевича Любовь Гущина (Каманина) пошла по стопам отца и с 2002 года проходит службу в Меленковском ОМВД в должности инспектора дорожно-патрульной службы по исполнению административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району.Сейчас ветеран ОВД Анатолий Николаевич Каманин проживает в городе Меленки и активно участвует в деятельности Совета ветеранов ОМВД России по Меленковскому району. С нескрываемым удовольствием Анатолий Николаевич продолжает работать с детьми - проводит экскурсии в музей Отдела полиции для воспитанников детских садов и учащихся, во время которых с интересом рассказывает об истории Меленковской милиции и приводит примеры из личного опыта.***Игорь Владимирович Семенов службу в органах внутренних дел проходил с июня 1987 года по февраль 2008 год. Став в ряды защитников правопорядка, он все силы, волю и умение отдал делу борьбы с преступностью и правонарушениями, пройдя путь от рядового милиционера до майора милиции.Ветеран служил следователем МРО УВД г. Владимира, оперуполномоченным уголовного розыска, старшим участковым инспектором ОВД Ленинского района г. Владимира, проработал более 10 лет участковым инспектором милиции.Любое уголовное дело или заявление Игорь Владимирович рассматривал скрупулезно и в полном соответствии с законом. Немало граждан благодарны ему за добросовестное отношение к их обращениям, объективную оценку и рассмотрение многих сложных дел. Этим он способствовал укреплению авторитета органов правопорядка у жителей нашего города, оздоровлению оперативной обстановки и обеспечению безопасности. За время службы случались разные ситуации. Однажды Игорь Владимирович получил ранение при задержании правонарушителя.Он неоднократно включался в состав сводных отрядов сотрудников Владимирской милиции, которые направлялись в командировки в регионы Северного Кавказа. Здесь он не только образцово решал служебно-боевые задачи, но и сотрудничал с местными журналистами.Игоря Владимировича можно с полным основанием отнести к категории людей с высокой гражданской позицией, которым небезразлично, что происходит в нашей стране, городе, родном микрорайоне. Значительное внимание он уделяет личному участию в работе с молодежью по патриотическому воспитанию, за что поощрялся начальником УМВД области и Администрацией г. Владимира.В школе № 42 Игорь Владимирович организовал казачий класс, строй которого возглавил во время парада, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Также ветеран возглавляет добровольную народную дружину во Фрунзенском районе г. Владимира в настоящее время активно работает над её численным укреплением. Не оставляет Игорь Владимирович и свое увлечение и литературным творчеством.***Белов Евгений Сергеевич службу в органах внутренних дел проходил с 1971 по 1997 год.За время службы в МВД занимал должности милиционера дивизиона Владимирского ГОВД, младшего инспектора оперативной группы ОУР УВД Владимирской области, участкового инспектора г. Владимира, участкового инспектора Фрунзенского ОВД г. Владимира, заместителя начальника ООРУИМ ОВД Фрунзенского района г. Владимира, начальника ООРУИМ ОВД Фрунзенского района г. Владимира.Служебная биография отмечена многочисленными поощрениями руководства УМВД области и города.Ему первому во Владимирской области и РФ было присвоено звание «Заслуженный участковый инспектор милиции РФ». Прошел путь от рядового милиции до подполковника милиции.Уйдя в 1997 году на пенсию, не порывает связи с органами внутренних дел, ветеранской организацией УМВД России по городу Владимиру, активно включился в работу ветеранской организации. Возглавляет цеховую ветеранскую организацию ОП № 3 г. Владимира.Совместно со всеми принимает активное участие во всех мероприятиях ветеранской организации и Совета. Постоянный участник торжественных, спортивно массовых и культурных мероприятий, которые проходят в УМВД России по городу Владимиру и УМВД России по Владимирской области.***Более 26 лет посвятил службе в милиции Анатолий Иванович Сальников. После службы в Советской Армии и окончания в 1971 году Горьковской высшей школы милиции начал работать в уголовном розыске Судогодского РОВД. Переехав в 1972 году в г. Владимир, более 5 лет трудился в инспекции по делам несовершеннолетних, а затем - почти 4 года вел профилактичкескую работу среди подучетного элемента в Октябрьском РОВД г. Владимира. Хорошие знания всех направлений милицейской деятельности, высокая профессиональная эрудиция, добросовестность и ответственность послужили основанием для выдвижения его на должность дежурного помощника начальника ОВД – оперативного дежурного, где он бессменно проработал 15 лет до ухода на заслуженный отдых. Немало молодых сотрудников получили у него первые уроки милицейской работы, а его добросовестность, надежность и ответственность снискали высокий авторитет у руководства ОВД и УВД Владимирской областиВсю свою служебную жизнь Анатолий Иванович высоко нес звание офицера милиции, бережно сохранял лучшие традиции представителей этой профессии, щедро передавая свой опыт молодому поколению.Несмотря на высокую занятость на службе, постоянную напряженную работу, он оставался заботливым и внимательным главой семьи, любящим мужем и отцом, воспитавшим двух детей.***Юрий Александрович Никитин службу в органах внутренних дел проходил с 1965 по 1989 год.В МВД занимал должности участкового инспектора г. Владимира, участкового инспектора Ленинского ОВД г. Владимира, заместителя начальника ОУР по профилактике Ленинского ОВД г. Владимира, старшего участкового Ленинского ОВД г. Владимира, начальника отделения по руководству участковыми инспекторами Ленинского ОВД г. Владимира.Биография Юрия Александровича Никитина – это достойный образец верного служения Родине. Ветеран в совершенстве знаете работу многих служб милиции. За время службы немало сотрудников получили у него уроки милицейской работы.Его профессионализм, ответственность и высокие показатели многократно отмечены поощрениями, наградами государства, МВД, УМВД России по Владимирской области, УМВД России по городу Владимиру, ОВД Ленинского района.Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», Указом Президиума Российской Федерации награжден медалью «Ветеран органов внутренних дел», неоднократно поощрялся руководством Ленинского ОВД г. Владимира и УВД Владимирской области, награжден медалями «За безупречную службу в МВД» 3,2,1 степени, нагрудным знаком отличник милиции..Уйдя в 1989 году на пенсию, активно включилась в работу ветеранской организации.Он являетесь активным членом ветеранской организации сотрудников МВД областного центра и «душой» коллектива.20 апреля 2019 Юрий Александрович Никитин отметит свой юбилей. с которым его обязательно поздравят сослуживцы и действующие сотрудники ОВД.