Виталий Шулика отметил, что деятельность этого подразделения всегда на виду у граждан и отличное несение службы также сказывается на формировании позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

Сегодня в здании МВД России заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Виталий Шулика провел встречу с личным составом первого оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве. Заместитель Министра поблагодарил отличившихся за добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудников и достигнутые успехи в работе.Виталий Шулика отметил, что деятельность этого подразделения всегда на виду у граждан и отличное несение службы также сказывается на формировании позитивного общественного мнения о деятельности полиции.За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе объявлена благодарность заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации сотрудникам первого полицейского полка ГУ МВД России по г. Москве: инспектору специализированного батальона туристической полиции капитану полиции Юлии Беляевой, полицейским-кавалеристам: сержанту полиции Александре Венгер, старшему сержанту полиции Дарье Юсуповой и младшему сержанту полиции Алине Яковлевой.