Губернатор встал на сторону жителей

Губернатор встал на сторону жителейГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин наконец высказался об идее создания нацпарка «Колпь» в Селивановском районе. На своей странице в соцсети глава 33-го региона заявил, что против этой инициативы собрали уже более 5 тысяч подписей, и сам не одобряет создание национального парка.«Моя позиция такова: я на стороне жителей», - написал Владимир Сипягин.Напомним, создать национальный парк «Колпь» предложила группа энтузиастов, представляющие Свято-Троицкую Сергиеву лавру (Московская область). Один из крупнейших монастырей страны содержит собственное подворье в Селивановском районе.