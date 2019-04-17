Инициатором мероприятия стал Общественный совет при ОМВД России по Суздальскому району.

В рамках Акции "Полиция. Спорт. Дети" члены общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району вместе с сотрудниками районной полиции провели физкультурно-интеллектуальную эстафету для учащихся общеобразовательных школ Суздальского района. К организации и проведению мероприятия присоединились Администрация города Суздаля и представители городской общественности.В спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павловское прибыли школьные команды из пяти населенных пунктов района.С приветственным словом к ребятам обратились организаторы мероприятия и гости спортивного праздника. Поддержать команды и поделиться опытом с коллегами в Павловское прибыли представители общественного совета при УМВД России по Владимирской области.При подготовке к мероприятию командам – участницам было предложено изучить информацию по правилам дорожного движения и основным положениям административного законодательства, регламентирующим поведение несовершеннолетних. Много нового еще на этапе подготовки ребята узнали и о специальных званиях сотрудников МВД, подразделениях и службах, входящих в состав полиции, а также о табельном оружии сотрудников полиции и спортивной жизни Министерства внутренних дел Российской Федерации.В первой части эстафеты главный судья соревнования - директор ФОК Александр Храмов провел для ребят 6 спортивных конкурсов с использованием спортивного инвентаря.После спортивной части эстафеты ребятам было предложено за определенное время ответить на 6 вопросов тестов, связанных с деятельностью полиции. И здесь участники эстафеты соревновались не только на скорость выполнения заданий, но и на сплоченность, лучший командный дух и взаимовыручку.В захватывающем соревновании победителями стали ребята из Павловской средней школы. Призеры получили от сотрудников полиции кубки и награды. А представителем общественности города Суздаля Григорием Кузьминым для всех участников эстафеты были подготовлены сладкие подарки.