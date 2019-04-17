Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам работы правительства за 2018 год стало содержательным и конкретным разговором, отметил по итогам мероприятия спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это позволит выйти на решение по многим проблемам, уверен председатель нижней палаты.
Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам работы правительства за 2018 год стало содержательным и конкретным разговором, отметил по итогам мероприятия спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это позволит выйти на решение по многим проблемам, уверен председатель нижней палаты.
Спикер отметил, что отчет главы правительства продолжался
почти четыре часа. "Состоялся содержательный, конкретный разговор по
огромному спектру вопросов с докладом, который был настолько взвешенным и
позволял оценить работу правительства за прошлый год", – подчеркнул
Володин.
По его словам, в ходе дискуссии удалось выйти на решение по
многим проблемам. В частности, подчеркнул председатель нижней палаты, депутаты
договорились с премьером о создании рабочей группы, которая проанализирует
прозвучавшие ходе отчета предложения и постарается поскорее представить
соответствующие законопроекты. "Наверное, это один из главных итогов
сегодняшнего разговора", – сказал спикер.
Володин поблагодарил за дискуссию Медведева и
присутствовавших в ложе членов правительства. "Им действительно много
достается от депутатов, но это обеспечивает в том числе движение вперед по пути
развития", – отметил законодатель.
Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Глава
кабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая
реализацию национальных проектов. Перед отчетом он встретился
со всеми фракциями нижней палаты.
С инициативой создания рабочей группы выступил Вячеслав Володин.
Дмитрий Медведев поддержал предложение спикера и назвал идею "абсолютно необходимой".
Прошедший отчет получил высокие оценки у экспертов. Так,
политолог Дмитрий Фетисов в беседе с "Дни.ру" отметил, что
взаимодействие Думы и правительства .
В ходе обсуждения
тех или иных проблем сразу вырабатывались предложения, подчеркнул он. Сейчас
кабмин и нижняя палата – два равноправных партнера, которые уважают друг друга
и заинтересованы в решении государственных задач, заключил Фетисов.