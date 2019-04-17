Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам работы правительства за 2018 год стало содержательным и конкретным разговором, отметил по итогам мероприятия спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это позволит выйти на решение по многим проблемам, уверен председатель нижней палаты.

Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам работы правительства за 2018 год стало содержательным и конкретным разговором, отметил по итогам мероприятия спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это позволит выйти на решение по многим проблемам, уверен председатель нижней палаты.Спикер отметил, что отчет главы правительства продолжалсяпочти четыре часа. "Состоялся содержательный, конкретный разговор поогромному спектру вопросов с докладом, который был настолько взвешенным ипозволял оценить работу правительства за прошлый год", – подчеркнулВолодин.По его словам, в ходе дискуссии удалось выйти на решение помногим проблемам. В частности, подчеркнул председатель нижней палаты, депутатыдоговорились с премьером о создании рабочей группы, которая проанализируетпрозвучавшие ходе отчета предложения и постарается поскорее представитьсоответствующие законопроекты. "Наверное, это один из главных итоговсегодняшнего разговора", – сказал спикер.Володин поблагодарил за дискуссию Медведева иприсутствовавших в ложе членов правительства. "Им действительно многодостается от депутатов, но это обеспечивает в том числе движение вперед по путиразвития", – отметил законодатель.Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Главакабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включаяреализацию национальных проектов. Перед отчетом он встретилсясо всеми фракциями нижней палаты.С инициативой создания рабочей группы выступил Вячеслав Володин.Дмитрий Медведев поддержал предложение спикера и назвал идею "абсолютно необходимой".Прошедший отчет получил высокие оценки у экспертов. Так,политолог Дмитрий Фетисов в беседе с "Дни.ру" отметил, чтовзаимодействие Думы и правительства .В ходе обсуждениятех или иных проблем сразу вырабатывались предложения, подчеркнул он. Сейчаскабмин и нижняя палата – два равноправных партнера, которые уважают друг другаи заинтересованы в решении государственных задач, заключил Фетисов.