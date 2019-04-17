Стало известно о том, как создаются костюмы для выступлений юной чемпионки мира. Как выяснилось, Алина Загитова в этом отношении – не капризная спортсменка.

Стало известно о том, как создаются костюмыдля выступлений юной чемпионки мира. Как выяснилось, Алина Загитова в этомотношении – не капризная спортсменка.О нарядахфигуристки рассказала автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе ОльгаРябенко. Дизайнер отметила, что костюм во время выступления должен сочетаться смузыкой.Рябенкопривела пример: в 2018 году Алина Загитова каталась в пачке лебедя и в краснойпачке, поскольку у программы была балетная тема. По ее словам, идея образапоявляется сразу после прослушивания композиции, под которую фигуристка выйдетна лед. Потом эскиз платья должны одобрить тренер, хореограф и сама спортсменка,передает сайтПри создании костюма очень важно достигнутьединой точки зрения. "Например, ситуация: спортсмен некомфортно чувствует себяв зеленом цвете, а мы ему сшили наряд именно такого цвета. Естественно, онупрется и надевать его не будет."С Алиной таких ситуаций не возникало",– призналась Рябенко. Она добавила, что результат может отличаться от эскиза,но в итоге все приходят к согласию.Кроме того,раскрыла Ольга Рябенко и цену нарядов фигуристок. К примеру, стоимостьпростейшего детского платья составляет 30 тысяч рублей.Ценыкостюмов модельер раскрывать не стала. Известно, что стоят онинедешево, и платит за них Федерация фигурного катания. Также дизайнер поведала,что на создание одного наряда для уходит около двух недель.