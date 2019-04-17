Стало известно о том, как создаются костюмы
для выступлений юной чемпионки мира. Как выяснилось, Алина Загитова в этом
отношении – не капризная спортсменка.
Стало известно о том, как создаются костюмы
для выступлений юной чемпионки мира. Как выяснилось, Алина Загитова в этом
отношении – не капризная спортсменка.
О нарядах
фигуристки рассказала автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе Ольга
Рябенко. Дизайнер отметила, что костюм во время выступления должен сочетаться с
музыкой.
Рябенко
привела пример: в 2018 году Алина Загитова каталась в пачке лебедя и в красной
пачке, поскольку у программы была балетная тема. По ее словам, идея образа
появляется сразу после прослушивания композиции, под которую фигуристка выйдет
на лед. Потом эскиз платья должны одобрить тренер, хореограф и сама спортсменка,
передает сайт
При создании костюма очень важно достигнуть
единой точки зрения. "Например, ситуация: спортсмен некомфортно чувствует себя
в зеленом цвете, а мы ему сшили наряд именно такого цвета. Естественно, он
упрется и надевать его не будет.
"С Алиной таких ситуаций не возникало",
– призналась Рябенко. Она добавила, что результат может отличаться от эскиза,
но в итоге все приходят к согласию.
Кроме того,
раскрыла Ольга Рябенко и цену нарядов фигуристок. К примеру, стоимость
простейшего детского платья составляет 30 тысяч рублей.
Цены
костюмов модельер раскрывать не стала. Известно, что стоят они
недешево, и платит за них Федерация фигурного катания. Также дизайнер поведала,
что на создание одного наряда для уходит около двух недель.