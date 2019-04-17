17.04.2019

2019-04-17 15:35:49

Хакеры слили в Сеть номер телефона Порошенко

В Интернете появился актуальный телефонный номер действующего президента Украины Петра Порошенко. Секретной информацией поделился Telegram-канал "Разведчик".



Как утверждает автор сообщения, дозвониться до главы страны можно по номеру +380 67 555 9555. Репортеры попытались связаться с украинским лидером, однако на момент публикации номер уже был отключен, передает .