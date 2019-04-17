Иногда жизнь сложнее, чем кажется. . . .
2 непростых вопроса:
1-й: если бы вы встретили беременную женщину, у которой уже 8 детей, из них трое глухих, двое слепых, один умственно отсталый, а сама женщина больна сифилисом - вы бы посоветовали ей сделать аборт?
Прежде чем ответить на этот вопрос, прочитайте еще один
2-й: нужно выбрать нового мирового лидера, и ваш голос - решающий вот информация о 3-х кандидатах: кандидат 1: общается с нечистыми на руку политиками, советуется с астрологами, у него две жены, курит без остановки и выпивает 8-10 бокалов мартини в день. кандидат 2: дважды изгонялся с должности, спит до полудня, баловался опиумом в колледже, выпивает около литра виски каждый вечер кандидат 3: имеет воинские награды, вегетарианец, не курит
еще анекдот!