Виталина Цымбалюк-Романовская у многих людей вызывает негативную реакцию. Многие считают, что киевская пианистка нагло обобрала Народного артиста России, а теперь еще и смеется над ним. А что думает про все эти сплетни и слухи сама бывшая жена Армена Джиграханяна? Корреспондент Дни.Ру задал ей предельно жесткие вопросы. Ответы оказались под стать.

Виталина Цымбалюк-Романовская у многих людей вызывает негативную реакцию. Многие считают, что киевская пианистка нагло обобрала Народного артиста России, а теперь еще и смеется над ним. А что думает про все эти сплетни и слухи сама бывшая жена Армена Джиграханяна? Корреспондент "Дни.Ру" задал ей предельно жесткие вопросы. Ответы оказались под стать.– Вас часто называют "мошенницей на доверии". Насколько это справедливо?- Я и раньше слышала, что закон о защите чести и достоинства у нас не работает. Убедилась в этом лично. Видимо, кто-то считает, что наши граждане не заслуживают этого. Но если мы сами не ценим себя, кто же будет ценить и уважать нас?!– Многие люди уверены, что Вы обобрали Армена Джагарханяна – присвоили его деньги и недвижимость. Как все было на самом деле?– Вся недвижимость была приобретена мною до замужества. В отношении меня было проведено 4 или 5 проверок в следственном комитете, милиции – я везде документами подтвердила свои доходы, доходы и сбережения моих родителей, и Армену Борисовичу отказали в возбуждении дел. К тому же, у Армена Борисовича нечего было присваивать. На момент его развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую.-Почему Вы не исполняете решение суда о двухстах часах обязательных общественных работах, к которым Вас приговорили за нарушении неприкосновенности частной жизни?– Распоряжений по работам пока нет. Ждем. Я очень обязательная, не отказываюсь от обязательств никогда. Тем более многие друзья обещали помочь морально и не только. Это радует. Хотя снег уже растаял.ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА "ДНИ.РУ" В ПОНЕДЕЛЬНИК, АПРЕЛЯ