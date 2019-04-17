Отец поп-короля отказался от участия в его гастрольном туре.
Родитель Филиппа Киркорова – Бедрос Киркоров сообщил, что больше не может
преодолевать большие расстояния: перелеты тяжело даются легендарному болгарскому
исполнителю.
Отец поп-короля отказался от участия в его гастрольном туре.
Родитель Филиппа Киркорова – Бедрос Киркоров сообщил, что больше не может
преодолевать большие расстояния: перелеты тяжело даются легендарному болгарскому
исполнителю.
Меж тем поклонники обеспокоены состоянием здоровья Бедроса
Филипповича. , в свою очередь, отмечает, что волноваться
есть за что.
"Бедрос самый взрослый и энергетически самый сильный из
своего рода, единственный продолжатель рода (кроме Филиппа в его роду детей
нет), поэтому все предки стоят на его защите, но судьба у него сложная,
связанная с многочисленными потрясениями", – отметила Мирослава Буш.
По мнению эзотерика, Бедрос Киркоров чувствует себя сейчас не
лучшим образом. Борьба с недугами отнимает много сил.
"Цепочка неблагоприятных событий для здоровья была запущена
во время операции на позвоночнике семь лет назад, с тех пор его здоровье
катастрофически ухудшается, он чувствует, как будто силы с каждым днем покидают
его. По моим ощущениям сейчас он похож на расстроенный рояль, в котором
утрачена гармония аккордов жизни", – рассказал коуч.
Родителю поп-короля сегодня как никогда необходима помощь и
поддержка близких. "Сейчас наступает самый опасный период в его жизни, будет две
критических даты: 30 апреля и 2 июня и если его поддержать, то страшного ухода
удастся избежать. Сейчас ему как никогда требуется внимание и забота близких.
Ему обязательно в этот период нужно оказаться рядом с сыном и внуками, это
позволит пройти опасные рубежи", – резюмировала Мирослава Буш.