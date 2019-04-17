Отец поп-короля отказался от участия в его гастрольном туре. Родитель Филиппа Киркорова – Бедрос Киркоров сообщил, что больше не может преодолевать большие расстояния: перелеты тяжело даются легендарному болгарскому исполнителю.

Отец поп-короля отказался от участия в его гастрольном туре.Родитель Филиппа Киркорова – Бедрос Киркоров сообщил, что больше не можетпреодолевать большие расстояния: перелеты тяжело даются легендарному болгарскомуисполнителю.Меж тем поклонники обеспокоены состоянием здоровья БедросаФилипповича. , в свою очередь, отмечает, что волноватьсяесть за что."Бедрос самый взрослый и энергетически самый сильный изсвоего рода, единственный продолжатель рода (кроме Филиппа в его роду детейнет), поэтому все предки стоят на его защите, но судьба у него сложная,связанная с многочисленными потрясениями", – отметила Мирослава Буш.По мнению эзотерика, Бедрос Киркоров чувствует себя сейчас нелучшим образом. Борьба с недугами отнимает много сил."Цепочка неблагоприятных событий для здоровья была запущенаво время операции на позвоночнике семь лет назад, с тех пор его здоровьекатастрофически ухудшается, он чувствует, как будто силы с каждым днем покидаютего. По моим ощущениям сейчас он похож на расстроенный рояль, в которомутрачена гармония аккордов жизни", – рассказал коуч.Родителю поп-короля сегодня как никогда необходима помощь иподдержка близких. "Сейчас наступает самый опасный период в его жизни, будет двекритических даты: 30 апреля и 2 июня и если его поддержать, то страшного уходаудастся избежать. Сейчас ему как никогда требуется внимание и забота близких.Ему обязательно в этот период нужно оказаться рядом с сыном и внуками, этопозволит пройти опасные рубежи", – резюмировала Мирослава Буш.