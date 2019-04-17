Жена Дмитрия Быкова подтвердила в беседе с журналистами, что писатель в тяжелом состоянии. Окончательный диагноз пока не поставлен, врачи делают все возможное для спасения жизни пациента.
Жена Дмитрия Быкова подтвердила в беседе с журналистами, что писатель в тяжелом состоянии. Окончательный диагноз пока не поставлен, врачи делают все возможное для спасения жизни пациента.
Самочувствие крайне тяжелое. Речи о
транспортировке писателя в Москву пока не идет.
"Он в больнице, состояние тяжелое, в коме. Врачи делают
все возможное", – рассказала супруга публициста Ирина Лукьянова. По словам
жены Дмитрия Быкова, диагноз энцефалопатия пока не подтвержден, уточнят его
после того, как будут сделаны анализы и томография. Ирина в больнице в Уфе,
ждет решения медиков, сообщает "МК".
Журналист должен был выступить в Уфе 16 апреля. Однако мероприятие
пришлось перенести. Как сообщалось, почувствовал себя плохо во
время перелета из Екатеринбурга. Когда лайнер авиакомпании "ЮТэйр"
приземлился в столице Башкирии, писателя сразу забрали в медпункт. По словам
свидетелей, Быков был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался, он не мог
самостоятельно спуститься по трапу – его вывозили на каталке.
Позже стало известно о тяжелом состоянии журналиста. Были
сообщения о том, что у 51-летнего Дмитрия Быкова начался отек мозга, врачи
заподозрили инсульт. Быков впал в кому. По данным некоторых изданий, в клинике
начался настоящий переполох. Врачам звонили министры и даже руководитель
республики. По поручению министра здравоохранения России Вероники
Скворцовой, Минздрав России организовал телемедицинскую консультацию со
специалистами по эндокринологии, неврологии, анестезиологии и реаниматологии.
Как стало известно, консилиум по поводу состояния завершился. "Переводить в Москву Быкова не будем, он сейчас на
искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как
тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не
надо. Врачи следят за его состоянием", – заявил главный
реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.