Жена Дмитрия Быкова подтвердила в беседе с журналистами, что писатель в тяжелом состоянии. Окончательный диагноз пока не поставлен, врачи делают все возможное для спасения жизни пациента.

Жена Дмитрия Быкова подтвердила в беседе с журналистами, что писатель в тяжелом состоянии. Окончательный диагноз пока не поставлен, врачи делают все возможное для спасения жизни пациента.Самочувствие крайне тяжелое. Речи отранспортировке писателя в Москву пока не идет."Он в больнице, состояние тяжелое, в коме. Врачи делаютвсе возможное", – рассказала супруга публициста Ирина Лукьянова. По словамжены Дмитрия Быкова, диагноз энцефалопатия пока не подтвержден, уточнят егопосле того, как будут сделаны анализы и томография. Ирина в больнице в Уфе,ждет решения медиков, сообщает "МК".Журналист должен был выступить в Уфе 16 апреля. Однако мероприятиепришлось перенести. Как сообщалось, почувствовал себя плохо вовремя перелета из Екатеринбурга. Когда лайнер авиакомпании "ЮТэйр"приземлился в столице Башкирии, писателя сразу забрали в медпункт. По словамсвидетелей, Быков был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался, он не могсамостоятельно спуститься по трапу – его вывозили на каталке.Позже стало известно о тяжелом состоянии журналиста. Былисообщения о том, что у 51-летнего Дмитрия Быкова начался отек мозга, врачизаподозрили инсульт. Быков впал в кому. По данным некоторых изданий, в клиникеначался настоящий переполох. Врачам звонили министры и даже руководительреспублики. По поручению министра здравоохранения России ВероникиСкворцовой, Минздрав России организовал телемедицинскую консультацию соспециалистами по эндокринологии, неврологии, анестезиологии и реаниматологии.Как стало известно, консилиум по поводу состояния завершился. "Переводить в Москву Быкова не будем, он сейчас наискусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается кактяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего ненадо. Врачи следят за его состоянием", – заявил главныйреаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.