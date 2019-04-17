Обвиняемый был задержан полицейскими в декабре прошлого года после поступившего сообщения о пропаже дорогостоящего наградного оружия.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Киржачского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, ст. 226 УК РФ и ст. 158 УК РФ.Как сообщалось ранее, обвиняемый, находясь на территории церковного храма в одной из районных деревень, совершил хищение огнестрельного оружия и 16 патронов, оставленных без присмотра в хозяйственном помещении.В ходе следствия было установлено, что обвиняемый так же похитил более 900 000 рублей из другого храма в Петушинском районе.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в декабре прошлого года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.