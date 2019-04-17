69-летний актер стал причиной задержки рейса Барнаул – Москва. Александр Панкратов-Черный попросил у бортпроводника спиртного, что стало причиной конфликта.

69-летнийактер стал причиной задержки рейса Барнаул – Москва. Александр Панкратов-Черныйпопросил у бортпроводника спиртного, что стало причиной конфликта.У знаменитости было выкуплено место вбизнес-классе. Любимца публики сняли за "неадекватное поведение". СамПанкратов-Черный утверждает, что вел себя нормально.Артист обратился к пассажирам, попытавшисьобъяснить сложившуюся ситуацию. "Я в бизнес-классе 100 грамм водки попросил.Мальчик, не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду,что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет", – выступил передэконом-классом актер. Кроме того, он попросил у присутствующих простить его "Христаради".Видео с кающимся Александром Панкратовым-Черным попалов Сеть, где вызвало неоднозначную реакцию пользователей, передает Super.ru. Артистуверен, что это была намеренная провокация. В настоящее время он находится вгостинице, где ждет следующего рейса."Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса – попросил100 грамм водки, воду и салатик. Потом подошел мальчик и попросил покинутьсамолет, потому что я неадекватно себя веду. Я спросил, в чем моянеадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил100 грамм водки", – цитирует агентство городскихновостей "Москва".По словам актера, к нему подошли два полицейских,составили протокол и попросили покинуть самолет, что он и сделал. К слову, стражипорядка тоже посчитали поведение звезды неадекватным. "И самое обидное, что этопроизошло в моем родном Барнауле. Мне кажется, это какая-то провокация", – заключил