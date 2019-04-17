69-летний
актер стал причиной задержки рейса Барнаул – Москва. Александр Панкратов-Черный
попросил у бортпроводника спиртного, что стало причиной конфликта.
69-летний
актер стал причиной задержки рейса Барнаул – Москва. Александр Панкратов-Черный
попросил у бортпроводника спиртного, что стало причиной конфликта.
У знаменитости было выкуплено место в
бизнес-классе. Любимца публики сняли за "неадекватное поведение". Сам
Панкратов-Черный утверждает, что вел себя нормально.
Артист обратился к пассажирам, попытавшись
объяснить сложившуюся ситуацию. "Я в бизнес-классе 100 грамм водки попросил.
Мальчик, не знаю, голубенький он или нет, сказал, что я адекватно себя не веду,
что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет", – выступил перед
эконом-классом актер. Кроме того, он попросил у присутствующих простить его "Христа
ради".
Видео с кающимся Александром Панкратовым-Черным попало
в Сеть, где вызвало неоднозначную реакцию пользователей, передает Super.ru. Артист
уверен, что это была намеренная провокация. В настоящее время он находится в
гостинице, где ждет следующего рейса.
"Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса – попросил
100 грамм водки, воду и салатик. Потом подошел мальчик и попросил покинуть
самолет, потому что я неадекватно себя веду. Я спросил, в чем моя
неадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил
100 грамм водки", – цитирует агентство городских
новостей "Москва".
По словам актера, к нему подошли два полицейских,
составили протокол и попросили покинуть самолет, что он и сделал. К слову, стражи
порядка тоже посчитали поведение звезды неадекватным. "И самое обидное, что это
произошло в моем родном Барнауле. Мне кажется, это какая-то провокация", – заключил