Детектив Рикошет стартовал в эфире телеканала НТВ 6 апреля. Главные роли в ленте исполнили Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Сергей Шнырев, Петр Рыков и другие.

Детектив "Рикошет" стартовал в эфире телеканала НТВ 6 апреля.Главные роли в ленте исполнили Александр Устюгов, Екатерина Волкова,Сергей Шнырев, Петр Рыков и другие.За первую неделю показа "Рикошет" смог обойти российских изаграничных конкурентов и занять первое место в рейтинге телезрителей. Сериалстал первым по количеству поисковых запросов в Сети. Список составил киносайт "ФильмПро". Создатели шкалы популярности ориентировались на попадание теленовеллы втоп каждого из сервисов и ее положение в таблице.Добавим, что режиссерами сериала "Рикошет" выступили ДенисКарышев и Вячеслав Кириллов. Производством ленты занималась Киностудия "Кит".Напомним, действия сериала "Рикошет" развиваются в наши дни.Центральный персонаж, Артем Волков, возвращается в родной провинциальный город.На малой родине он не был 20 лет. В 90-е Волкова знали как криминального авторитета. Бытьчастью преступного мира в какой-то момент стало слишком опасно, Артем поменялимя, документы и внешность. Теперь героя зовут Денис.В "Рикошет" много экшен-сцен, их постановкойзанимался известный каскадер Валерий Деркач. Исполнитель главной роли АлександрУстюгов практически все трюки исполнил самостоятельно. Отметим, что артист вместесо своим музыкальным коллективом Ekibastuz участвовал в записи саундтрека для картины. Смотреть сериал "Рикошет" онлайн можно .