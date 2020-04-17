Детектив Рикошет стартовал в эфире телеканала НТВ 6 апреля.
Главные роли в ленте исполнили Александр Устюгов, Екатерина Волкова,
Сергей Шнырев, Петр Рыков и другие.
Детектив "Рикошет" стартовал в эфире телеканала НТВ 6 апреля.
Главные роли в ленте исполнили Александр Устюгов, Екатерина Волкова,
Сергей Шнырев, Петр Рыков и другие.
За первую неделю показа "Рикошет" смог обойти российских и
заграничных конкурентов и занять первое место в рейтинге телезрителей. Сериал
стал первым по количеству поисковых запросов в Сети. Список составил киносайт "Фильм
Про". Создатели шкалы популярности ориентировались на попадание теленовеллы в
топ каждого из сервисов и ее положение в таблице.
Добавим, что режиссерами сериала "Рикошет" выступили Денис
Карышев и Вячеслав Кириллов. Производством ленты занималась Киностудия "Кит".
Напомним, действия сериала "Рикошет" развиваются в наши дни.
Центральный персонаж, Артем Волков, возвращается в родной провинциальный город.
На малой родине он не был 20 лет. В 90-е Волкова знали как криминального авторитета. Быть
частью преступного мира в какой-то момент стало слишком опасно, Артем поменял
имя, документы и внешность. Теперь героя зовут Денис.
В "Рикошет" много экшен-сцен, их постановкой
занимался известный каскадер Валерий Деркач. Исполнитель главной роли Александр
Устюгов практически все трюки исполнил самостоятельно. Отметим, что артист вместе
со своим музыкальным коллективом Ekibastuz участвовал в записи саундтрека для картины. Смотреть сериал "Рикошет" онлайн можно .