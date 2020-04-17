Сериал Звоните Ди Каприо! вышел на экраны в 2018 году.
Картину тепло встретили зрители и критики. В ленте всего восемь эпизодов.
Сериал "Звоните Ди Каприо!" вышел на экраны в 2018 году.
Картину тепло встретили зрители и критики. В ленте всего восемь эпизодов.
По словам актера Андрея Бурковского, исполнившего в
теленовелле одну из главных ролей, продолжения сериала ждать не стоит. "Есть
такая фраза: "Эта история должна закончиться вот здесь", – отметил артист.
Бурковский привел в пример популярный американский
многосерийный фильм "Во все тяжкие". В картине, которая пользовалась бешеной
популярностью у зрителей, всего пять сезонов. Авторы завершили сериал на пике
его популярности.
"К сценаристу постоянно приходили и просили продлить сериал,
предлагали деньги, сценарии", – поделился Андрей. Тем не менее продюсеры решили поставить точку в истории, что было очень верным решением, сообщает .
Ранее Бурковский прокомментировал финал
сериала "Звоните Ди Каприо!". Концовка теленовеллы показалась слишком жестокой
и вызвала много споров. Андрей подчеркнул, что к сценарию у него нет вопросов.
"Для меня другого финала не может быть", – рассудила знаменитость.
Оказалось,
сценарий завершающей серии скрывали даже от артистов. Когда работа над лентой
была завершена, актеров вызвали на пересъемку. Восьмой эпизод полностью переделали. Сериал можно смотреть онлайн на видеоплатформе .