Сериал Звоните Ди Каприо! вышел на экраны в 2018 году. Картину тепло встретили зрители и критики. В ленте всего восемь эпизодов.

Сериал "Звоните Ди Каприо!" вышел на экраны в 2018 году.Картину тепло встретили зрители и критики. В ленте всего восемь эпизодов.По словам актера Андрея Бурковского, исполнившего втеленовелле одну из главных ролей, продолжения сериала ждать не стоит. "Естьтакая фраза: "Эта история должна закончиться вот здесь", – отметил артист.Бурковский привел в пример популярный американскиймногосерийный фильм "Во все тяжкие". В картине, которая пользовалась бешенойпопулярностью у зрителей, всего пять сезонов. Авторы завершили сериал на пикеего популярности."К сценаристу постоянно приходили и просили продлить сериал,предлагали деньги, сценарии", – поделился Андрей. Тем не менее продюсеры решили поставить точку в истории, что было очень верным решением, сообщает .Ранее Бурковский прокомментировал финалсериала "Звоните Ди Каприо!". Концовка теленовеллы показалась слишком жестокойи вызвала много споров. Андрей подчеркнул, что к сценарию у него нет вопросов."Для меня другого финала не может быть", – рассудила знаменитость.Оказалось,сценарий завершающей серии скрывали даже от артистов. Когда работа над лентойбыла завершена, актеров вызвали на пересъемку. Восьмой эпизод полностью переделали. Сериал можно смотреть онлайн на видеоплатформе .