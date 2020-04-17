Сотрудники полиции призывают граждан проявить сознательность и не покидать дом без необходимости.

В целях профилактики коронавирусной инфекции к флешмобу #ОставайтесьДома присоединились сотрудники ОМВД России по Петушинскому и Собинскому районам.Полицейские, как и работники всех ведомств, задействованных в жизнеобеспечении граждан, даже во время пандемии остаются на посту, продолжая обеспечивать законность и правопорядок.Правоохранители напоминают всем, что в период обострения санитарно-эпидемиологической обстановки обязанность каждого гражданина сделать все, чтобы защитить себя и своих близких от угрозы заражения.Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан #ОставатьсяДома, но если это по каким-то причинам невозможно, быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.