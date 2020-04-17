Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. Злоумышленники притворяются социальными работниками и предлагают банковским клиентам – особенно пожилым людям – помощь в оформлении пропуска. Их истинная цель – доступ к личным данным, предупреждает ТАСС.Также в Сети стали появляться фишинговые сайты, созданные якобы для проверки наличия QR-кодов, а также для получения помощи или компенсаций от правительства РФ и мэрии Москвы.Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ранее предупреждал, что мошенники также могут организовывать СМС-рассылки с требованием оплатить штраф, якобы начисленный за нарушение режима самоизоляции или карантина. Они делают рассылки от лица неких "государственных органов".Злоумышленники также размещают в соцсетях ложную информацию о выплатах в связи с пандемией.