Прогнозами о коронавирусе в Москве поделилась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В частности, она сообщила, что от опасной инфекции избавились еще 123 пациента.

Прогнозами о коронавирусе в Москве поделилась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В частности, она сообщила, что от опасной инфекции избавились еще 123 пациента.Чиновница отметила, что в последнее время нагрузка на систему здравоохранения города выросла в разы. Из-за быстрого распространения COVID-19 ведется масштабная работа по перепрофилированию коек.Вместе с тем, жители столицы по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим заболеваниям. Из-за этого у стационаров появилось больше работы.По словам Анастасии Раковой, пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели. "Ближайшие недели будут трудными", – цитирует заммэра столицы РИА Новости.16 Апр 2020 в 1:02 PDTОна добавила, что на данный момент все городские и федеральные структуры работают на то, чтобы обеспечить медиков всем необходимым. Свой вклад в общее дело борьбы с вносит как бюджетная сфера, так и частные компании.При этом она подчеркнула, что результаты зависят не только от медиков и усилий властей, но и от сознательности граждан в соблюдении режима самоизоляции. Отметим, за последние сутки от вылечились еще 123 пациента, общее число выписанных достигло 1517.