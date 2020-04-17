Певица Глюкоза раскрыла историю появления откровенного снимка, на котором она, Ксения Собчак и ювелир Яна Раскалова позируют голыми. Оказывается, вдохновителем откровенной фотосессии стал режиссер Константин Богомолов.

Певица Глюкоза раскрыла историю появления откровенного снимка, на котором она, Ксения Собчак и ювелир Яна Раскалова позируют голыми. Оказывается, вдохновителем откровенной фотосессии стал режиссер Константин Богомолов.Автором скандального кадра стал муж Раскаловой Вадим. Идея же исходила от избранника телеведущей.По словам Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы – прим. ред.), все начиналось довольно целомудренно. Они вышли на пляж в одежде. В разгар съемки Богомолов заявил, что показывать платья – очень скучно.Глюкоза разделась сразу после согласия Собчак. Исполнительница отметила, что доверилась профессиональному вкусу режиссера, передает Однако откровенный снимок россияне не оценили.30 Мар 2020 в 8:30 PDTМногие поклонники отвернулись от певицы Глюкозы, когда увидели смелые кадры. Она призналась, что после обнародования фото ее заблокировали в "Инстаграм". "Богомолов за все заплатит!" – взъелась на мужа Собчак Глюкоза.Напомним, провокационное фото и ее приятельниц появилось в Сети в феврале этого года. На нем светские львицы позируют на берегу океана, прикрывая обнаженную грудь друг друга ладошками.