Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа вызвал на поединок Тайсона Фьюри, владеющего поясом чемпиона WBC. По мнению британского боксера, в этом бою выяснится, кто является номером один в боксе.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа вызвал на поединок Тайсона Фьюри, владеющего поясом чемпиона WBC. По мнению британского боксера, в этом бою выяснится, кто является номером один в боксе."Я владею несколькими поясами, он является чемпионом по версии WBC. В бою между собой мы определим, кто достоин владеть всеми поясами и быть лучшим. Если ты хочешь называть себя номером один, сразись со мной", – цитирует Джошуа Sky Sport​​​s.Отметим, что ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что поединок между британскими боксерами может состояться не раньше февраля 2021 года.