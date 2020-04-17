Samsung анонсировала более доступный вариант Android-планшета Galaxy Tab S6, вышедшего в прошлом году

Компания Samsung анонсировала более доступный вариант Android-планшета Galaxy Tab S6, вышедшего в прошлом году. Lite-версия оснащается 10,4-дюймовым ЖК-экраном, батареей объемом 7040 мАч и идет со стилусом S Pen в комплекте. Об этом Вестям.Ru рассказали в пресс-службе.Новый планшет снабжен более слабым процессором, чем Qualcomm Snapdragon 855 в "обычном" Tab S6. Здесь Samsung использовала 10-нанометровый чип Exynos 9611 собственной разработки с четырьмя ядрами Cortex A73 (2,3 ГГц), еще четырьмя - A53 (1,7 ГГц) и графикой Mali G72 MP3.По качеству экрана "облегченная" модель заметно уступает. Вместо OLED-панели (2560х1600 пикселей) у Tab S6 новинка получила ЖК WUXGA+ (2000х1200).Также Lite-версия комплектуется 4 гигабайтами оперативной, 64 либо 128 ГБ встроенной памяти и поддерживает microSD-карты (до 1 терабайта). Разрешение основной камеры - 8 мегапикселей, фронтальной - 5 мп. Стилус S Pen поддерживает 4096 степеней нажатия и не требует зарядки. В отличие от Tab S6, новая модель располагает 3,5-мм аудиовходом для подключения наушников.В России Galaxy Tab S6 Lite начнут продавать 12 мая. Доступные расцветки - серая, голубая и розовая. Модель с 64 ГБ памяти и только Wi-Fi обойдется в 28 990 рублей, с LTE-подключением - 32 990 рублей.Вариант на 128 ГБ с Wi-Fi обойдется в 31 990 рублей, с поддержкой сотовых сетей - 35 990 рублей. Для сравнения, "стандартный" Galaxy Tab S6 со 128 ГБ памяти (только Wi-Fi) в официальном интернет-магазине Samsung продается за 55 990 рублей.