Известный российский хоккеист Андрей Марков, ставший чемпионом мира-2008 в составе сборной России, принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков, объяснив поступок своего подопечного желанием почаще бывать дома.

Известный российский хоккеист Андрей Марков, ставший чемпионом мира-2008 в составе сборной России, принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков, объяснив поступок своего подопечного желанием "почаще бывать дома"."В декабре Андрею исполнится 42 года. У него пятеро детей. Нужно почаще бывать дома", – цитирует Исакова РБК.Большую часть карьеры Марков провел за клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс". В НХЛ на его счету 990 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 572 (119 шайб + 453 передчи) очка. Марков является трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. В составе российской сборной он завоевал золото чемпионата мира-2008 в Квебеке.