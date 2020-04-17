Международный союз конькобежцев принял окончательное решение не проводить чемпионаты мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Международный союз конькобежцев принял окончательное решение не проводить чемпионаты мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.Напомним, что мировое первенство среди фигуристов должно было пройти с 16 по 22 марта в Монреале. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир перенесли на неопределенный срок.Чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле был запланирован на 13-15 марта, а турнир по синхронному катанию – 3-5 апреля в Лейк-Плэсиде.Руководство Международного союза конькобежцев посчитало, что из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, организация не сможет до окончания нынешнего года провести соревнования и решило их вообще отменить.