Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) представил воодушевляющие финансовые результаты за минувший квартал.

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) возвращается к планам инвестирования капитала в 2020 году, что является знаком устойчивого спроса, несмотря на вызванный пандемией спад, сообщает Bloomberg.TSMC, барометр технологической промышленности, благодаря своему весу в глобальной цепи поставок в четверг снизил годовой прогноз по доходам на несколько процентных пунктов. Однако компания все еще ожидает высокого спроса на полупроводники для центров обработки данных, где наблюдается беспрецедентный всплеск активности, так как множество людей обратились к сетевым развлечениям и работе из дома, что также повышает необходимость наращивании IT-инфраструктуры.По итогам минувшего квартала выручка вендора составила $10,31 миллиарда, что на $120 миллионов выше собственного прогноза компании. Прирост выручки в годовом сравнении составил 45,2%, в последовательном — снижение не превысило 0,8%. Норма прибыли по итогам I квартала достигла 51,8%, норма операционной прибыли — 41,4%, норма чистой прибыли — 37,7%.Из-за возросшего спроса на микропроцессоры чистая прибыль достигла $7,11 миллиарда в I квартале, завершившемся в марте, что выше прогнозов аналитиков и знаменует рост на 90% в ежегодном сравнении. Квартальная выручка от продажи чипов для смартфонов сократилась на 9%. В общей структуре выручки доля реализации компонентов для смартфонов в I квартале составила 49%. В прошлом квартале эта цифра была выше — 53%, однако год назад показатель был ниже — 47%.Вендор прогнозирует рост доходов примерно на 30% в этом квартале. Но в долгосрочной перспективе производителю чипов для смартфонов Apple и Huawei Technologies все равно придется столкнуться с неопределенностью, поскольку COVID-19 распространяется по всему миру. Однако крупнейшая компания Тайваня относительно более устойчива к экономическому спаду благодаря своему производству высококлассных чипов, необходимых для всего — от центров обработки данных и игр до потокового видео. Она также производит чипы для ноутбуков, телефонов и других устройств, которые люди покупают для домашних офисов.TSMC заявил в четверг, что в период с апреля по июнь его выручка составит от $10,1 миллиарда до $10,4 миллиарда. Руководители компании пересмотрели свои прогнозы в отношении доходов в этом году в сторону повышения. И это несмотря на то, что главный клиент, Apple, отозвал ранее свой прогноз по доходам на текущий квартал из-за замедления темпов работы и снижения спроса в Китае, его крупнейшем международном рынке.Но официальные данные показали, что поставки iPhone в Китае подскочили на 19% в марте, что говорит о том, что спрос восстанавливается на ведущей мировой арене смартфонов, по крайней мере по сравнению с продажами предыдущего поколения iPhone.Помимо потенциального экономического спада TSMC, возможно, придется также бороться с последствиями торговой войны между США и Китаем.Как утверждают, Вашингтон рассматривает возможность ограничения продаж чипов TSMC для дочерней компании Huawei HiSilicon. На долю крупнейшей китайской технологической компании, которую США обвиняют в шпионаже для властей Пекина, приходится около 10% доходов тайваньского производителя чипов.Этот шаг может вынудить китайское правительство инвестировать больше в отечественные компании-производители полупроводников, такие как SMIC. Это окажет гораздо более негативное влияние на американские компании, чем на Huawei, потому что Huawei будет развивать свою собственную цепочку поставок, считают эксперты.Председатель TSMC Марк Лю преуменьшил риск для бизнеса, заявив, что рост все еще будет происходить от глобального развертывания сетей 5G.