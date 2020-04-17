Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал скандально известную передачу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион на НТВ. По словам артиста, все вопросы на шоу обговорены заранее с героем, а в том самом заветном конверте и вовсе ничего нет.

Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал скандально известную передачу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. По словам артиста, все вопросы на шоу обговорены заранее с героем, а в том самом заветном конверте и вовсе ничего нет."Секрет на миллион" выходит в эфир на "четвертой кнопке" на протяжении нескольких лет. Шоу считается одним из самых рейтинговых на отечественном телевидении. Свои тайны на всю страны в разное время открывали Елена Проклова, Филипп Киркоров, Юлия Проскрукова, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Екатерина Волкова, и многие другие.Настоящей удачей для ведущей Леры Кудрявцевой можно назвать интервью с некогда популярным исполнителем Андреем Губиным, который ведет крайне закрытый образ жизни. А ведущая Дана Борисова попросту сбежала из студии, не выдержав провокационных вопросов.Тем не менее, в Сети то и дело критикуют передачу. Дескать, сильно утрированы скандальные откровения. Подозревают зрители и то, что будто бы знаменитости приходят на шоу уже подготовленными. Другие жалуются, что звезды рассказывают Лере Кудрявцевой такие вещи, которые и так все уже давным-давно знали. "Проехался" по "Секрету" и актер Станислав Садальский.10 Апр 2020 в 9:08 PDTВкратце напомним суть передачи: гость появляется в студии, отвечает на вопросы ведущей. Каждый такой вопрос стоит определенных денег. И если ответ оказывается правильным, то герой эти деньги получает.Вот только Стас Садальский компетентно заявил, что на руках у гостя после шоу остается не вся сумма. "Деньги не все отдают, 70% только", – сообщил актер. Станислав Садальский рассказал, что побеседовал со своей коллегой Еленой Прокловой, которая снималась в передаче. "Я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте... Оказалось, она открыла конверт, а там записка: "У вас безупречная репутация. Вы можете , что вам неприятно отвечать?" Ленка покорчилась, сыграла и сожгла конверт", – сообщил актер.Садальский заявил, будто с героем обговариваются все детали, в том числе и вопрос в конверте. "Тот, кто отвечает на вопрос на миллион, заранее его знает. Но не буду рассказывать, кто так отвечал. Это тайна", – разоткровенничался с подписчиками своего инстаграм-аккаунта артист.По словам актера, редакторы "Секрета на миллион" не раз приглашали его принять участие в шоу, однако он неизменно отказывался. К слову, в эти выходные выйдет новый выпуск передачи – продолжение откровенного разговора Леры Кудрявцевой с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.