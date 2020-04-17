Трое работников корпорации Роскосмос скончались в больнице от пневмонии. У двоих из них был подтвержден коронавирус COVID-19. Руководство организации выразило соболезнования семьям, ..

Трое работников корпорации "Роскосмос" скончались в больнице от пневмонии. У двоих из них был подтвержден коронавирус COVID-19.Руководство организации выразило соболезнования семьям, потерявшим близких. Представители "Роскосмоса" пообещали оказать поддержку родственникам умерших, сообщает РИА Новости.В пресс-службе корпорации также рассказали, что общее число инфицированных сотрудников составляет 42. Все они работают или работали в Москве и Подмосковье.