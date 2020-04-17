Смог от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, разгоревшихся из-за сильной пылевой бури, накрыл Киев. Власти города призвали жителей и гостей не проветривать помещения и воздержаться от прогулок в связи с задымленностью.

Смог от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, разгоревшихся из-за сильной пылевой бури, накрыл Киев. Власти города призвали жителей и гостей не проветривать помещения и воздержаться от прогулок в связи с задымленностью.Также людям рекомендуют пить больше жидкости и поставить емкости с водой в местах проживания, чтобы повысить влажность воздуха.По словам главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, радиационный фон в Киеве – в норме. При этом в социальной сети Facebook появилось видео, на котором неизвестный автор на своем балконе зафиксировал повышенный уровень загрязнения воздуха в украинской столице.Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля. За этот период сгорело 12 сел, жителей которых эвакуировали после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Вечером 13 апреля начались дожди, возгорание пошло на спад. 14 апреля представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание вблизи Чернобыля потушено, но понадобится еще несколько дней, пока не прекратится тление. Полиция задержала несколько человек, которых подозревают в нарушении правил обращения с огнем. Идут следственные действия, сообщает РИА Новости.По прогнозам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, потоки воздуха из Чернобыля не достигнут Москвы, но могут затронуть пограничные регионы (юг и запад Курской области, Белгородскую и Воронежскую области, север Ростовской области).