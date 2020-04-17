Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер на фоне не слишком утешительных новостей из мира футбола, пострадавшего, как и все прочее, от пандемии коронавируса, предложил своей бывшей организации подумать на тему переноса чемпионат мира 2022 года из Катара в другую страну.

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер на фоне не слишком утешительных новостей из мира футбола, пострадавшего, как и все прочее, от пандемии коронавируса, предложил своей бывшей организации подумать на тему переноса чемпионат мира 2022 года из Катара в другую страну.Позиция Блаттера, которого сняли с поста в ФИФА по подозрению к организованной коррупции, в том числе, и во время выбора стран-организаторов чемпионатов мира, в последнее время явно играет на стороне своих обвинителей. Напомним, что чемпионат мира был отдан Катару в 2010 году, когда Блаттер еще возглавлял ФИФА.В августе 2018 года экс-президент заявил, что Катар получил право на проведение турнира мошенническим путем. Теперь бывший президент международной федерации призывает отобрать у арабской страны турнир, пользуясь тем, что в мире идет мощный передел спортивного календаря. Как известно, первенство в Катаре запланировано на конец 2022-го календарного года.Итак, куда же перенести чемпионат, спрашивает Блаттер и сам отвечает: "Может, в Германию? Нет, тогда будет два подряд турнира в Европе после чемпионата мира 2018 года в России"."Япония – хороший вариант, но я больше думаю о Соединенных Штатах Америки, — цитирует Блаттера французское издание L’Equipe. – Они организуют чемпионат мира 2026 года вместе с Мексикой и Канадой, и у них уже есть опыт 1994 года". Стоит напомнить, что США были одними из главных критиков экс-президента ФИФА и приложили руку к его скандальной отставке.