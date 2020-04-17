Бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова задержали за взятку. Сегодня утром силовики провели обыски на его рабочем месте.

Бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова задержали за взятку. Сегодня утром силовики провели обыски на его рабочем месте. Поводом для оперативных мероприятий стало неожиданное увольнение бывшего замминистра со своей должности, передает ГТРК "Алтай".Как сообщили представители Следственного комитета, Андрей Голубцов получил взятку в 2 миллиона рублей от руководителя одной из компаний, связанной со строительством коммуникаций по газоотведению и водоснабжению. Именно за эту сферу и отвечал чиновник.В настоящий момент обвиняемый задержан. Меру пресечения бывшему замминистру выберут в ближайшее время.