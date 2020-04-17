Европейский союз футбольных ассоциаций рассматривает вопрос переноса решающих встреч еврокубков на конец августа. УЕФА может назначить финал Лиги чемпионов на 29 августа, а финал Лиги Европы на 26 августа. Причиной стало то, что национальные федерации хотят сначала доиграть чемпионаты стран.

Европейский союз футбольных ассоциаций рассматривает вопрос переноса решающих встреч еврокубков на конец августа. УЕФА может назначить финал Лиги чемпионов на 29 августа, а финал Лиги Европы на 26 августа. Причиной стало то, что национальные федерации хотят сначала доиграть чемпионаты стран.Изначально УЕФА не возражал против того, чтобы провести матчи евротурниров одновременно с играми в национальных чемпионатах, но многие клубы ведущих стран Старого Света настаивают на том, чтобы доиграть первенства, а затем переключиться на еврокубки, сообщает британская The Telegraph. Обсуждение нового расписания континентального футбола продолжается.Завершение еврокубковых турниров в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения, и клубы-участники смогут беспрепятственно перемещаться по Европе. Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.