Руководство Формулы-1 пересмотрит календарь чемпионата-2020 из-за пандемии коронавируса. Сроки проведения этапов, а также их последовательность будут, скорее всего, изменены. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Руководство "Формулы-1" пересмотрит календарь чемпионата-2020 из-за пандемии коронавируса. Сроки проведения этапов, а также их последовательность будут, скорее всего, изменены. Об этом сообщил официальный сайт организации.Напомним, что старт нового сезона "Формулы-1" был отложен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Исполнительный директор организации Чейз Кэри ранее объявил, что турнир может быть сокращен до 15-19 этапов.Ближайшим этапом чемпионата "Формулы-1", который еще не был перенесен или отменен, является Гран-при Австрии. Сроки его проведения – с 3 по 5 июля.