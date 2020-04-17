В условиях пандемии коронавируса вопрос обеззараживания воздуха и поверхностей выходит на первый план. Специалисты Группы ГАЗ уже разрабатывают антивирусные версии автобусов, пользоваться которыми будет максимально безопасно.
В условиях пандемии коронавируса вопрос обеззараживания воздуха и поверхностей выходит на первый план. Специалисты "Группы ГАЗ" уже разрабатывают "антивирусные" версии автобусов, пользоваться которыми будет максимально безопасно.
О разработке целого ряда эффективных "антивирусных" решений для нижегородских автобусов агентству ТАСС рассказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.
Пассажирские ГАЗы будут оснащаться системами обеззараживания воздуха в виде закрытых рециркуляторов, а также бесконтактыми кнопками для запроса остановки по требованию.
Кроме того, поручни городских автобусов покрыты специальной бактерицидной краской с ионами серебра, а в салоне будут размещены диспенсеры для дезинфицирующей жидкости.
""Мы задались вопросом, как мы, "Группа ГАЗ", крупнейший в стране производитель общественного транспорта, можем сделать его более безопасным с медицинской точки зрения. Наши конструкторы выработали целый ряд решений, некоторые из которых можно реализовать довольно быстро", - поясняет Вадим Сорокин.
По словам главы ГАЗа, опытные образцы таких "антивирусных" автобусов уже находятся в процессе сборки. В какие сроки автобусы с системами обеззараживания могут появиться на дорогах России, пока не сообщается.