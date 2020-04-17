В условиях пандемии коронавируса вопрос обеззараживания воздуха и поверхностей выходит на первый план. Специалисты Группы ГАЗ уже разрабатывают антивирусные версии автобусов, пользоваться которыми будет максимально безопасно.

В условиях пандемии коронавируса вопрос обеззараживания воздуха и поверхностей выходит на первый план. Специалисты "Группы ГАЗ" уже разрабатывают "антивирусные" версии автобусов, пользоваться которыми будет максимально безопасно.О разработке целого ряда эффективных "антивирусных" решений для нижегородских автобусов агентству ТАСС рассказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.Пассажирские ГАЗы будут оснащаться системами обеззараживания воздуха в виде закрытых рециркуляторов, а также бесконтактыми кнопками для запроса остановки по требованию.Кроме того, поручни городских автобусов покрыты специальной бактерицидной краской с ионами серебра, а в салоне будут размещены диспенсеры для дезинфицирующей жидкости.""Мы задались вопросом, как мы, "Группа ГАЗ", крупнейший в стране производитель общественного транспорта, можем сделать его более безопасным с медицинской точки зрения. Наши конструкторы выработали целый ряд решений, некоторые из которых можно реализовать довольно быстро", - поясняет Вадим Сорокин.По словам главы ГАЗа, опытные образцы таких "антивирусных" автобусов уже находятся в процессе сборки. В какие сроки автобусы с системами обеззараживания могут появиться на дорогах России, пока не сообщается.