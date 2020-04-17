Орденом Почета за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие России награжден глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Указ о награждении подписал глава российского государства Владимир Путин 16 апреля 2020 года.

Орденом Почета за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие России награжден глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Указ о награждении подписал глава российского государства Владимир Путин 16 апреля 2020 года.Орденом Дружбы президент Путин за заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, развитии международных экономических отношений в области торговли наградил подданного Королевства Нидерландов, генерального директора компании "Магнит" Яна Дюннинга. До "Магнита" Дюннинг возглавлял торговую сеть "Лента".Орден Дружбы за большой вклад в развитие российской культуры получит артист Московского академического театра сатиры Федор Добронравов. Также орденом Дружбы награждена еще одна артистка Театра сатиры Светлана Рябова. Кроме того, этим же указом Владимир Путин наградил орденом Дружбы дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева – актрису Театра сатиры Елену Яковлеву.Орденом Почета Путин наградил художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке, театрального режиссера и педагога Соломона Спивака, а также присвоил звание заслуженных артистов России акробату Тиграну Акопяну, а также актерам Владимиру Яворскому Валентине Родькиной и ряду других. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.