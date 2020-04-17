Все находимся на одной волне помощи пациентам с коронавирусом, — сообщил главный врач Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин в прямом эфире программы 60 минут.

"Все находимся на одной волне помощи пациентам с коронавирусом", — сообщил главный врач Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин в прямом эфире программы "60 минут".По его словам, больница на севере Москвы готова к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией, для этого в стационаре был перепрофилирован лечебный корпус."Включиться в новый формат работы пока было не сложно, — рассказал Погонин. — В кратчайшие сроки был организован уникальный стационар и проведено обучение специалистов. Все врачи были обучены, вспомнив азы эпидемиологии, приступили к работе".Как отметил главврач, в стационаре рабочая обстановка."Привыкаем к новым условиям. Коллектив включился в работу, помогает друг другу", — сказал он.По информации Погонина, в клинике находятся 83 пациента среднетяжелой и тяжелой степени состояния. Есть больные с дыхательной недостаточностью, которые подключены к аппаратам ИВЛ. По словам врача, в больницу поступают разные пациенты, но преимущественно среднего и пожилого возраста.