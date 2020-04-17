В Республике Алтай появился первый зараженный коронавирусом COVID-19. Тест на коронавирус дал положительный результат в Онгудайском районе у местной жительницы. К ней в гости приезжали живущие в соседнем регионе родственники.

В Республике Алтай появился первый зараженный коронавирусом COVID-19. Тест на коронавирус дал положительный результат в Онгудайском районе у местной жительницы. К ней в гости приезжали живущие в соседнем регионе родственники.Сейчас устанавливаются все лица, которые с ней могли контактировать, отмечает "Интерфакс". Все контактировавшие с заболевшей женщиной люди будут обследованы. У них возьмут анализы на коронавирус.Глава Республики Алтай Олег Хорохордин готовится обратиться к жителям. Он попросил их сохранять спокойствие.До 16 апреля Республика Алтай была последним российским регионом, где не было выявлено ни одного заражения коронавирусом. При открытых границах регионов, подчеркивало алтайское управление Роспотребнадзора, завоз коронавируса неизбежен.По официальным данным, в России заболели коронавирусом 27 тысячи 938 человек. За сутки рост заболевших составил 3 тысячи 448 пациентов. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 2 тысячи 304 пациента, 232 человека от вызванных осложнений скончались.