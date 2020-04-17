Суд в Омске оштрафовал на 100 тысяч рублей коллекторов из Москвы, потому что пугали должников. А ранее штраф в 400 тысяч получило коллекторское бюро в Кузбассе - тоже перегибало палку в своей работе. Какие меры помогут избежать знакомства с коллекторами?

Суд в Омске оштрафовал на 100 тысяч рублей коллекторов из Москвы, потому что пугали должников. А ранее штраф в 400 тысяч получило коллекторское бюро в Кузбассе — тоже перегибало палку в своей работе. Какие меры помогут избежать знакомства с коллекторами?100 тысяч рублей — за телефонные звонки. Омский суд наказал московских коллекторов за излишнюю назойливость. Сборщики просроченных кредитов слишком рьяно названивали должникам. По закону это разрешено делать не больше двух раз в неделю. При этом дозвониться до самого коллекторского агентства невозможно.Поводов для таких звонков в ближайшее время будет больше. Количество должников растет. К такому выводы пришли эксперты Ассоциации коллекторских агентств. Согласно их прогнозам, к осени "плохих" долгов будет на 10 процентов больше. Уже сегодня в среднем на одного работающего россиянина приходится почти 20 тысяч рублей неоплаченных кредитов."Все сообщество сейчас старается пойти навстречу заемщикам. Если говорить про нас — мы понимаем, что есть люди, одномоментно оказавшиеся в сложной ситуации. Мы пытаемся разобраться в их проблемах и найти компромисс", — объясняет директор коллекторского агентства Денис Аксёнов.750 миллиардов рублей — именно такую сумму коллекторы должны собрать с должников только по итогам 2019 года. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в ход идут все доступные методы. Телефонные звонки — самый популярный. В некоторых регионах даже предлагают ограничить работу коллекторов или вовсе запретить их деятельность.Не стать клиентом коллекторов должны помочь так называемые кредитные каникулы. Право на них имеют те, чей доход снизился больше чем на 30 процентов. Отсрочку в полгода можно получить, если сумма долга не превышает 250 тысяч по потребительскому кредиту, 100 тысяч — по кредитной карте и 600 тысяч — по автокредитам.Может помочь списать долги и упрощенное банкротство. Эксперты сейчас обсуждают, как сделать эту процедуру бесплатной и доступной. Планируется, что объявить себя банкротом и списать кредит можно будет даже при долге в 50 тысяч рублей."По нашей информации, очень большому количеству людей отказывают. Нет механизма, по которому банки должны получать компенсацию. И люди начинают интересоваться банкротством. Звонят, спрашивают", — отмечает эксперт по банкротству Андрей Галкин.Экономисты подсчитали: шесть месяцев кредитных каникул, например, по ипотеке, увеличивают срок выплаты до двух лет.