17.04.2020

2020-04-17 20:05:03

Как оплатить платежи, заказать продукты и лекарства, не выходя из дома

Интернет поможет сберечь здоровье. В связи с режимом самоизоляции многие привычные действия можно выполнять дистанционно. Как оплатить платежи, заказать продукты и лекарства?

- Всем привет! Сегодня - день лайфхаков для тети. Несмотря на то, что мы все сидим дома, дел накопилось огромное количество. Итак, список моих дел на сегодня: научить тетю, как оплатить коммунальные платежи онлайн, не выходя из дома. Дальше я расскажу ей, что за наличкой в банк ходить не нужно - можно и картой обойтись. И наконец, покажу ей как использовать бонусы и экономить.

Сегодня всем важно оставаться дома. Нужно свести к минимуму все социальные контакты. Через отделения Сбербанка за день проходят сотни человек. Но от привычной оплаты коммуналки в офисе можно отказаться, ведь все платежи легко провести через мобильное приложение. Важно научить этому и старшее поколение.

- Вот смотри, есть такое приложение, через него можно быстро и легко все оплатить не выходя из дома. А на квитанции есть QR-код. Ты его подносишь, сканируешь, здесь автоматически появляется твой лицевой счет и сумма оплаты. Также можно оплатить мобильный телефон.

Но если оплата платежей через штрих-код привычна многим - просто не все умеют пользоваться, то доставка лекарств и продуктов вызывает удивление. Люди старшего возраста предпочитают выйти в магазин. А ведь именно они в группе риска.

- Ты, наверное, за продуктами хотела сходить? У нас продукты же уже заканчиваются.

- Нужно сходить за хлебом, за молоком.

- Смотри, я тебя сейчас научу, как покупать продукты через телефон. Вот здесь мы сейчас зарегистрируемся, сможем выбрать продукты в магазине, а самое главное - мы сделаем это дистанционно. И наличные снимать не нужно, все по твоей социальной карте мы сейчас сможем купить. А часть - бонусами оплатить. За спасибо, можно сказать!

- Тяжело, конечно, дома сидеть, но с такой помощницей, как ты, мы все переживем.

Если помочь разобраться с удаленными процессами оплаты услуг некому, то можно обратиться за помощью к волонтерам. Они прошли специальное обучение и расскажут, как оплатить услуги ЖКХ и сохранить здоровье. Берегите себя дома!

Ольга Павловская, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»