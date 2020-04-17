В Роспотребнадзоре рассказали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы режим самоизоляции окончился как можно скорее.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы режим самоизоляции окончился как можно скорее. Победить коронавирус COVID-19 мы можем только совместными усилиями, подчеркнули в ведомстве.Специалисты Роспотребнадзора отметили важность временных ограничений, передает РИА Новости. Это нужно, чтобы сберечь близких и окружающих, и чем ответственнее мы отнесемся к ограничениям, тем скорее сможем вернуться к повседневным делам и активной жизни.Чтобы приблизить окончание режима самоизоляции, нужно выполнять простые правила: оставаться дома, общаться дистанционно, поддерживать чистоту жилища, носить маску, мыть руки с мылом, применять антисептики и соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.