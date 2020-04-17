Двое калининградцев подожгли автомобиль председателя гаражного общества. Дерзкое преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска, передает ГТРК Калининград.

Двое калининградцев подожгли автомобиль председателя гаражного общества. Дерзкое преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска, передает ГТРК "Калининград".Как выяснилось, друзья арендовали у него автомобильные боксы и были недовольны тем, как мужчина ведет дела. В итоге молодые люди разработали план мести. В задержании злоумышленников приняли участие бойцы СОБР Росгвардии."Обвиняемые хорошо были знакомы с хозяином кооператива. Несмотря на то, что фигуранты были в ночь поджога в масках, оперативники быстро сопоставили показания свидетелей и вышли на их след. Двое калининградцев - 27 и 34 лет — в настоящий момент задержаны", — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.