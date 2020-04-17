Пандемия коронавируса охватила сегодня буквально весь мир и поставила человечество перед новыми вызовами

Пандемия коронавируса охватила сегодня буквально весь мир и поставила человечество перед новыми вызовами. Справиться с ними можно только если государство, общество и бизнес к этому готовы.Аргументы и Факты неоднократно писали о тех проблемах, которые приходится решать в нынешних условиях владимирским предприятиям, например, Владимирскому хлебокомбинату (группа компаний «DELAVANT»), флагману не только промышленности региона, но и хлебопекарной отрасли. Комбинат несет значительные дополнительные расходы на обеспечение санитарной безопасности – одних только масок в сутки требуется 4-5 тысяч штук в сутки. Другая большая проблема, которую решают владимирские хлебопеки – устойчивое функционирование предприятия в условиях повышения цен на муку, транспортные расходы, сырье, упаковку и сдерживание цен на хлебобулочную продукцию.Можно только догадываться какие усилия прилагает руководство комбината на то, чтобы, как говорит Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин: «Дойти до каждого человека, ответить на все волнующие вопросы, добиться безусловного соблюдения санитарных требований и мер безопасности, обеспечить достойные условия работы, оплаты труда и социальной защищенности каждого члена коллектива».Честно говоря, зная о той не простой ситуации, в которую попали хлебопеки, мы несколько удивились, узнав о том, что Владимирский хлебокомбинат» и группа компаний «DELAVANT» в целом, по собственной инициативе взвалили на себя дополнительные нагрузки, в качестве социального проекта, направленного на поддержку наименее защищенных слоев населения города Владимира.Суть проекта в том, что жители города Владимира старше 65 лет, находящиеся в режиме самоизоляции, имеют возможность, после предварительного звонка, получить продуктовый набор, состоящий из: батона пшеничного; хлеба украинского традиционного; молока ультрапастеризованного; муки пшеничной. Стоимость такого пакета составляет 100 рублей, что на 50-60% дешевле, чем в магазинах розничной торговли. Доставка до дверей квартиры – бесплатная.Мы задали Алексею Лялину прямой вопрос:- Для чего Вам это? Разве своих забот не хватает? Или, может быть, используете дополнительную возможность заявить о себе?- Знаете, в истории бывают такие периоды, когда только единение «всех и вся» позволяет государству и народу выстоять, спасти свое настоящее и обеспечить будущее. Например, Великая Отечественная война, в которой мы выстояли и победили, во-многом благодаря единству и сплоченности. Сегодня ситуация хоть и не таких масштабов, но требует от нас этого же. И здесь не бывает мелочей. Или это именно те "мелочи", которые помогают всем вместе: власти, бизнесу, населению города, быть единой командой, совместно и достойно преодолевать любые беды и трудности.Вроде бы не такая большая сложность доставить ветеранам около 2,5 тысяч социальных наборов (именно такое их количество зафиксировано с начала акции, и эта цифра постоянно растет). Но, когда это происходит в процессе круглосуточной работы предприятия, и когда на решении основных задач компании задействован практически весь имеющийся в наличии транспорт – это совсем не просто.- Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, - говорит Управляющий ООО «Торговый дом» АО «Владимирский хлебокомбинат» Алена Кулибаба, - мы задействовали 41 автомобиль «Яндекс-Такси», 10 машин группы компании «DELAVANT», 6 собственных автомобилей сотрудников и 3 волонтеров. Всего за данный период было совершено порядка 125 рейсов. Ежедневно в реализации социального проекта принимали участие более 30 сотрудников группы компаний – стол заказов, сборщики, курьеры, водители, грузчики... На текущей неделе к социальному пакету добавились еще и праздничные куличи. Ко дню великой пятницы их развезли около 500 штук и работа будет продолжена.Конечно, самым сложным было начало первой недели реализации проекта. Чтобы свести на нет все даже ничтожные проблемы, от группы компании были назначены территориальные ответственные – Владимир Лялин (тел: 8 (910 180 01 58) за Ленинский и Октябрьский районы. Андрей Самогородский (тел: 8 (910 173 12 07) за Фрунзевский, Юрьевец, Оргтруд, Боголюбово, Энергетик, Коммунар.- Такой масштабный социальный проект, именно под таким ракурсом – рассказывает Владимир Лялин, - мы осуществляем впервые. В первые часы поразил тот вал звонков, обрушившийся на Стол заказов, ранее никогда не работавший с такой нагрузкой. Коррективы вносили, так сказать, в ручном режиме. Здорово помогли таксисты. Позже добавились волонтеры. Очень важным стало решение о разделении города на сектора и закреплением за каждым сектором ответственного. Я ежедневно решал самые разные проблемы: кому-то не доставили товар, у кого-то претензии к продукту. Но сейчас процесс отладили, подобных жалоб практически нет.О каких еще «мелочах» говорят на предприятии? Например, о решении администрации города Владимира, лично главы администрации Андрея Шохина продлить маршруты движения общественного транспорта - автобусов № 25 и № 26 и троллейбуса №10, которые были сокращены, в связи с пандемией коронавируса. Данное решение было принято по просьбе руководства хлебокомбината для того, чтобы обеспечить доставку к месту работы и месту жительства работников, круглосуточно обеспечивающих город хлебом и хлебобулочной продукцией.Тем временем, в группе компаний «DELAVANT» подвели итоги выпуска и реализации куличей Владимирским и Вязниковским хлебокомбинатами. В этом году, несмотря ни на что, установлен рекорд – порядка 470 тысяч куличей. Кулич «Царский» стал частью социального пакета, реализуемого для пенсионеров категории 65+.Освящать сакральный продукт непосредственно на предприятии пригласили иеромонаха Сергия. И услышали от него те, возможно, самые важные слова, которые уж точно не мелочь:– Бог, он, прежде всего, должен жить в нас, в нашей душе, тогда у нас многое получится.