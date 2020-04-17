США охватили массовые протесты — в Нью-Йорке, Мичигане, Кентукки и Юте на улицы вышли сотни потерявших работу американцев, в том числе врачи. За сутки от коронавирусной инфекции погибли две с половиной тысячи их сограждан — для Штатов это худшие цифры с начала эпидемии. Средства на поддержку — не только медицины, но и бизнеса — на исходе.
США охватили массовые протесты — в Нью-Йорке, Мичигане, Кентукки и Юте на улицы вышли сотни потерявших работу американцев, в том числе врачи. За сутки от коронавирусной инфекции погибли две с половиной тысячи их сограждан — для Штатов это худшие цифры с начала эпидемии. Средства на поддержку — не только медицины, но и бизнеса — на исходе. По данным The Wall Street Journal, денег больше нет. Причем, судя по новостям из Нью-Йорка — в буквальном смысле: монетный двор США заявил, что временно останавливает производство из-за риска заражения работников.
Новый страшный антирекорд — 30 тысяч погибших с начала эпидемии коронавируса в США. Почти пять тысяч из них за минувшие двое суток. Отыскать что-то хорошее в этом потоке черных новостей в Америке сейчас сложно, но Дональд Трамп попытался.
"Очевидно, что наша агрессивная стратегия работает и работает очень хорошо. Битва продолжается, но данные указывают на то, что мы преодолели пик заражений. Надеюсь, мы продолжим и дальше успешно двигаться вперёд. И мы завершаем работу над мерами по возобновлению жизни в стране", — заявил американский президент.
Не везде это получится одновременно. Шокирующая история в доме престарелых в Нью-Джерси. До полицейских дозвонился аноним, который сообщил, что умерших от коронавируса складывают в гараж. Когда полицейские приехали, то обнаружили, что небольшой морг переполнен. Внутри 17 тел, вместо четырех, на которые он был рассчитан.
"Ко мне обращаются местные жители, они очень напуганы и ждут объяснений от властей", — рассказал Джош Готтхаймер, конгрессмен.
В зоне риска не только пациенты, но и те, кто сражается с коронавирусом на передовой. Как в этой больнице в Нижнем Ист-Сайде.
"У нас все работают на износ, всем сотрудникам очень тяжело. Но они настолько преданы своей работе, что делают все для улучшения ситуации", — говорит Эрик Эйтинг, врач больницы в Нью-Йорке.
9200 подтвержденных случаев среди медработников. 27 погибших. Данные официальные, но веры им немного. И не потому что намеренное скрывают — не знают, как подсчитать.
"Очень много людей заболели этим вирусом. В понедельник мы потеряли нашего коллегу, он умер от коронавируса. Я уверен, что он заразился на работе", — сообщил Энтони Алмохера, врач скорой помощи в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, по которому колесит экипаж этого доктора, общее число скончавшихся от COVID-19 тем временем перевалило за 10 000.
"Миновала ли нас опасность? Нет, не миновала. Вы видите все эти ужасные новости. Когда все это закончится? Вот вам мое личное мнение — когда у нас будет вакцина, когда люди будут на 100 процентов уверены, что они в безопасности", — заявил Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.
В крупнейшем городе США тем временем очередная акция протеста из-за нехватки средств защиты для медиков. Стоят с плакатами "Трамп, будешь ли ты заботиться о наших пациентах, когда мы умрем?"
"У нас не хватает оборудования, потому что вся наша система здравоохранения заточена под получение прибыли. Это самое главное!", — считает Джон Феррети, сотрудник госпиталя.
Началось это конечно не при Трампе. Более 27 миллионов американцев живут без медицинской страховки, а 101 тысяча ежегодно умирает потому, что не может получить доступа к качественному здравоохранению. И это без всякого коронавируса.
К примеру, средний счет за посещение отделения неотложной помощи составляет 1265 долларов. Систему хотел изменить Барак Обама, но согласно исследованиям американского института Брукингса при трамповском предшественнике с его Obamacare стоимость некоторых медстраховок даже выросла. А качество здравоохранения в стране, которая больше всех в мире тратит на медицину — упало.
"Еще в 2005 году я говорил о том, что США совершенно не готовы к пандемии. Но теперь я мечтаю вернуться в 2005-й, потому что тогда мы были намного более подготовлены, чем сейчас. За эти годы мы разодрали всю свою систему здравоохранения до самых костей, нет устойчивости. Без учета пандемии, ежедневно 95% коек в больницах и так заняты", — проинформировал общественность Майкл Остерхольм, директор центра исследований инфекционных заболеваний в университете Миннесоты.
Но возвращаться, возможно, придется в куда более мрачные времена Великой депрессии. Сегодня пришли новые данные по безработице. Еще пять миллионов двести тысяч американцев подали на получение пособия. В общей сложности таких уже 22 миллиона.
По скорректированному прогнозу Morgan Stanley, экономика США рухнет в этом году на 38%. Один из очагов неблагополучия — Мичиган, где за помощью от государства обратились 85 тысяч человек только за минувшую неделю.
В столице штата Лансинге вышли на акцию протеста против решения губернатора Гретчен Уитмер. Она распорядилась ввести жесткие карантинные меры.
Акцию устроили в поддержку Трампа, который призвал поскорее возобновить в Америке привычную жизнь. При этом президент США сам собирается помогать другим странам.
"Мы намерены помогать другим странам. Мы поможем Италии, Испании, Франции. Я думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. Сейчас в Москве тяжелая ситуация. Мы поможем им", — объявил глава Белого дома.
Жест ответный. Когда в Америке было особенно тяжело, помогла Россия. АН-124 Минбороны РФ доставил в Нью-Йорк груз медицинских принадлежностей.
Сегодня Дональд Трамп обещает огласить первые рекомендации для местных властей по снятию ограничений, которые ввели из-за пандемии. Некоторые штаты могут начать возвращаться к привычной жизни даже раньше 1 мая.