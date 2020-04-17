США охватили массовые протесты — в Нью-Йорке, Мичигане, Кентукки и Юте на улицы вышли сотни потерявших работу американцев, в том числе врачи. За сутки от коронавирусной инфекции погибли две с половиной тысячи их сограждан — для Штатов это худшие цифры с начала эпидемии. Средства на поддержку — не только медицины, но и бизнеса — на исходе.

США охватили массовые протесты — в Нью-Йорке, Мичигане, Кентукки и Юте на улицы вышли сотни потерявших работу американцев, в том числе врачи. За сутки от коронавирусной инфекции погибли две с половиной тысячи их сограждан — для Штатов это худшие цифры с начала эпидемии. Средства на поддержку — не только медицины, но и бизнеса — на исходе. По данным The Wall Street Journal, денег больше нет. Причем, судя по новостям из Нью-Йорка — в буквальном смысле: монетный двор США заявил, что временно останавливает производство из-за риска заражения работников.Новый страшный антирекорд — 30 тысяч погибших с начала эпидемии коронавируса в США. Почти пять тысяч из них за минувшие двое суток. Отыскать что-то хорошее в этом потоке черных новостей в Америке сейчас сложно, но Дональд Трамп попытался."Очевидно, что наша агрессивная стратегия работает и работает очень хорошо. Битва продолжается, но данные указывают на то, что мы преодолели пик заражений. Надеюсь, мы продолжим и дальше успешно двигаться вперёд. И мы завершаем работу над мерами по возобновлению жизни в стране", — заявил американский президент.Не везде это получится одновременно. Шокирующая история в доме престарелых в Нью-Джерси. До полицейских дозвонился аноним, который сообщил, что умерших от коронавируса складывают в гараж. Когда полицейские приехали, то обнаружили, что небольшой морг переполнен. Внутри 17 тел, вместо четырех, на которые он был рассчитан."Ко мне обращаются местные жители, они очень напуганы и ждут объяснений от властей", — рассказал Джош Готтхаймер, конгрессмен.В зоне риска не только пациенты, но и те, кто сражается с коронавирусом на передовой. Как в этой больнице в Нижнем Ист-Сайде."У нас все работают на износ, всем сотрудникам очень тяжело. Но они настолько преданы своей работе, что делают все для улучшения ситуации", — говорит Эрик Эйтинг, врач больницы в Нью-Йорке.9200 подтвержденных случаев среди медработников. 27 погибших. Данные официальные, но веры им немного. И не потому что намеренное скрывают — не знают, как подсчитать."Очень много людей заболели этим вирусом. В понедельник мы потеряли нашего коллегу, он умер от коронавируса. Я уверен, что он заразился на работе", — сообщил Энтони Алмохера, врач скорой помощи в Нью-Йорке.В Нью-Йорке, по которому колесит экипаж этого доктора, общее число скончавшихся от COVID-19 тем временем перевалило за 10 000."Миновала ли нас опасность? Нет, не миновала. Вы видите все эти ужасные новости. Когда все это закончится? Вот вам мое личное мнение — когда у нас будет вакцина, когда люди будут на 100 процентов уверены, что они в безопасности", — заявил Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.В крупнейшем городе США тем временем очередная акция протеста из-за нехватки средств защиты для медиков. Стоят с плакатами "Трамп, будешь ли ты заботиться о наших пациентах, когда мы умрем?""У нас не хватает оборудования, потому что вся наша система здравоохранения заточена под получение прибыли. Это самое главное!", — считает Джон Феррети, сотрудник госпиталя.Началось это конечно не при Трампе. Более 27 миллионов американцев живут без медицинской страховки, а 101 тысяча ежегодно умирает потому, что не может получить доступа к качественному здравоохранению. И это без всякого коронавируса.К примеру, средний счет за посещение отделения неотложной помощи составляет 1265 долларов. Систему хотел изменить Барак Обама, но согласно исследованиям американского института Брукингса при трамповском предшественнике с его Obamacare стоимость некоторых медстраховок даже выросла. А качество здравоохранения в стране, которая больше всех в мире тратит на медицину — упало."Еще в 2005 году я говорил о том, что США совершенно не готовы к пандемии. Но теперь я мечтаю вернуться в 2005-й, потому что тогда мы были намного более подготовлены, чем сейчас. За эти годы мы разодрали всю свою систему здравоохранения до самых костей, нет устойчивости. Без учета пандемии, ежедневно 95% коек в больницах и так заняты", — проинформировал общественность Майкл Остерхольм, директор центра исследований инфекционных заболеваний в университете Миннесоты.Но возвращаться, возможно, придется в куда более мрачные времена Великой депрессии. Сегодня пришли новые данные по безработице. Еще пять миллионов двести тысяч американцев подали на получение пособия. В общей сложности таких уже 22 миллиона.По скорректированному прогнозу Morgan Stanley, экономика США рухнет в этом году на 38%. Один из очагов неблагополучия — Мичиган, где за помощью от государства обратились 85 тысяч человек только за минувшую неделю.В столице штата Лансинге вышли на акцию протеста против решения губернатора Гретчен Уитмер. Она распорядилась ввести жесткие карантинные меры.Акцию устроили в поддержку Трампа, который призвал поскорее возобновить в Америке привычную жизнь. При этом президент США сам собирается помогать другим странам."Мы намерены помогать другим странам. Мы поможем Италии, Испании, Франции. Я думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. Сейчас в Москве тяжелая ситуация. Мы поможем им", — объявил глава Белого дома.Жест ответный. Когда в Америке было особенно тяжело, помогла Россия. АН-124 Минбороны РФ доставил в Нью-Йорк груз медицинских принадлежностей.Сегодня Дональд Трамп обещает огласить первые рекомендации для местных властей по снятию ограничений, которые ввели из-за пандемии. Некоторые штаты могут начать возвращаться к привычной жизни даже раньше 1 мая.