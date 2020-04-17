Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев откровенно высказался о коронавирусе в России. Он не исключил, что для противостояния эпидемии придется вводить еще более жесткие меры.

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев откровенно высказался о коронавирусе в России. Он не исключил, что для противостояния эпидемии придется вводить еще более жесткие меры.Пока принятые меры адекватны ситуации, заявил бывший глава правительства. Но эпидемия COVID-19 развивается в тревожном ключе, поэтому могут быть введены новые жесткие ограничения, сказал Медведев в интервью РИА Новости.Тем не менее экс-премьер выразил надежду, что прибегать к такому варианту не придется. "Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать", – подчеркнул Медведев.Ранее бывший премьер-признался, что ежедневно получает в соцсетях сообщения с просьбой поскорее отменить карантин. Политик призвал россиян "перетерпеть", в противном случае ситуация может резко осложниться, приводит слова Медведева "Царьград".В России 17 апреля обновлен рекорд по числу выявленных случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировано 4070 новых зараженных COVID-19 в России. Умерли 273 человека. Всего количество заболевших коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек.В стране до 30 апреля действует режим всеобщей изоляции. В Москве, где выявлено наибольшее число зараженных коронавирусом в России, действует пропускной режим. Для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, а также такси необходимо получить специальный цифровой пропуск.В заразились около 2,2 миллиона человек. Из них в США – более 700 тысяч.17 Апр 2020 в 1:28 PDT