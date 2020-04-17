Комиссия министерства обороны Казахстана начала расследование крушения истребителя МиГ-31 под Карагандой.

Комиссия министерства обороны Казахстана начала расследование крушения истребителя МиГ-31 под Карагандой. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства обороны.В четверг, 16 апреля, вблизи Караганды в ходе выполнения планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана. После взлета в одном из двигателей самолета начался пожар. Летчики, уведя истребитель в сторону от населенного пункта, катапультировались. Их доставили в больницу. Врачи оценивают состояние одного из пилотов как удовлетворительное, второго – средней степени тяжести.По данным министерства обороны, потерпевшим крушение истребителем управляли опытные военные летчики в звании подполковников, имеющие общий налет 1161 и 888 часов. Потерпевший крушение МиГ был выпущен в 1991 году, передает РИА Новости. Данная авария стала четвертым инцидентом с МиГ-31 в Казахстане.