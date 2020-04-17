Встречей в Минске между местным Динамо и Неманом из Гродно продолжился пятый тур чемпионата Белоруссии по футболу. Хозяева поля одержали победу над гостями со счетом 2:0, обойдя соперника в турнирной таблице.

Встречей в Минске между местным "Динамо" и "Неманом" из Гродно продолжился пятый тур чемпионата Белоруссии по футболу. Хозяева поля одержали победу над гостями со счетом 2:0, обойдя соперника в турнирной таблице.В первом тайме командам отличиться не удалось. После перерыва динамовцы добавили в движении и смогли сломить сопротивление гостей. На 72-й минуте отличился Миха Горопевшек, а уже в добавленное время Евгений Шикавка установил окончательный счет в матче – 2:0.Столичный клуб набрал шесть очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата. "Неман" с пятью баллами переместился на 13-ю позицию.