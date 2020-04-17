Главврач Больницы имени Филатова Валерий Вечорко поделился подробностями ежедневного труда в условиях эпидемии коронавируса в Москве. По его словам, в клинику поступает около 150 пациентов в сутки.

Главврач Больницы имени Филатова Валерий Вечорко поделился подробностями ежедневного труда в условиях эпидемии коронавируса в Москве. По его словам, в клинику поступает около 150 пациентов в сутки.Медик сообщил, что стационар рассчитан на 1,3 тысячи человек, но из-за эпидемии коронавируса в Москве норма уже перевыполнена. В последнюю неделю в Больнице имени Филатова больше 1,5 тысячи пациентов, 130 из которых находятся в реанимации, передает .Медучреждение задействовало практически все резервы. Практически все койки в реанимации заняты, пишетВалерий Вечорко отметил, что в больнице задействовано около 80 аппаратов ИВЛ. "Мы работаем уже на пределе возможностей", – цитирует врачаНа 17 апреля общее число заболевших COVID-19 в России составляет почти 28 тысяч. Скончались 232 человека, 2304 выздоровели.15 Апр 2020 в 9:10 PDTРанее главврач 52-й больницы столицы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших составляют молодые люди.Напомним, что из-за эпидемии продолжает действовать режим самоизоляции, и горожанам для перемещения по городу на транспорте необходимо использовать специальные пропуска. Эксперты ожидают, что это поможет затормозить скорость распространения коронавируса в мегаполисе.