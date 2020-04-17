Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы.Как передает РИА Новости, об этом сообщил источник в оперативных службах города.Собеседник агентства рассказал, что 16 апреля на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.По предварительным данным, двое рабочих распивали алкогольные напитки, после чего у них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому ножевые ранения, от которых тот скончался.Отмечается, что погибший не является сотрудником Большого театра.