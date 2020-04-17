Ожидается, что на этой неделе более 80 миллионов американцев получат стимулирующие выплаты по $1200 согласно данным Министерства финансов США. Однако некоторым получателям не удастся отпраздновать это событие, так как их уже нет в живых.

Ожидается, что на этой неделе более 80 миллионов американцев получат стимулирующие выплаты по $1200 согласно данным Министерства финансов США. Однако некоторым получателям не удастся отпраздновать это событие, так как их уже нет в живых.Налоговое управление США начало распределять прямые денежные выплаты общей суммой $290 миллиардов в рамках антикризисного закона Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act объемом $2 триллиона. Уже даже появились анекдоты о том, что налоговое управление выпускает деньги для умерших.Член палаты представителей, республиканец Томас Мэсси в среду заявил, что на имя покойного отца его друга пришел чек на сумму $1200. Это и есть стимулирующие выплаты, которые получил человек, умерший в 2018 году. Законодатель предложил провести поименное голосование по законопроекту о стимулировании. Безуспешно.Во Флориде налоговый инспектор Адам Марковиц также столкнулся с тем, как налоговое управление рассылало чеки на имена уже умерших людей. Более того, похоже, эти деньги можно не возвращать, сказал он."Налоговое управление не сможет помешать кому-либо из умерших получить эти деньги", — сказал Марковиц.Здесь важно понимать ряд главных принципов по выделению стимулирующих выплат, чтобы понять, как стал возможным такой поворот событий.Когда налоговое управление определяет приемлемость выплат и проверяет суммы, оно учитывает скорректированный валовой доход в налоговой декларации домохозяйства за 2019 год (это декларации, которые были поданы в текущем налоговом сезоне, который заканчивается 15 июля).Если у налогового управления еще нет декларации о доходе за 2019 год, оно рассматривает скорректированный валовой доход в налоговой декларации 2018 года, чтобы определить размер стимулов для домохозяйства.Одинокие податели декларации со скорректированным валовым доходом ниже $75 тысяч получат компенсацию в размере $1200. Супружеские пары с доходом менее $150 тысяч получат чек на $2 400. Правительство также заплатит по $500 за каждого ребенка, которому еще нет 17 лет."Если налогоплательщик подал декларацию совместно с умершим в 2018 году супругом и не успел подать декларацию за 2019 год, налоговое управление вполне может выплатить деньги на имя того, кого уже нет в живых", — отметил Марковиц.По словам экономиста Николь Кэдинг, главной целью закона о стимулировании было быстрое выделение денежных средств потребителям и предприятиям, а не соблюдение точности данных."Одно важное положение закона в том, что касается выплаты стимулов, заключается в том, что если налоговое управление направляет вам слишком много денег, вам не нужно их возвращать. Это считается математической ошибкой, которую совершило налоговое управление, пытавшееся просто как можно быстрее выдать эти чеки", — отмечает Кэдинг.Причем налоговое управление понимает, что "некоторые люди получат деньги, даже если не имеют на это права, однако на первом плане тут стояла быстрота проведения этого процесса".Открытым остается вопрос, что делать, если кто-то не получит законно причитающиеся ему выплаты. Это может произойти, например, если женщина родила ребенка, после того как подала налоговую декларацию 2018 года, но еще не успела подать декларацию за 2019 год и не получила $500, которые ей должны были выплатить за новорожденного."Налоговое управление не станет учитывать ребенка при выплате стимулов. Однако ребенок будет иметь на них право", - заявила Кэдинг. Также она добавила, что налоговые эксперты ждут указаний министерства финансов в том, что касается дальнейших действий при подобном сценарии.