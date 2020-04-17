Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила просьбу МЧС не надевать маски на открытом воздухе в условиях эпидемии коронавируса в России. Она считает, что там нет никакой концентрации микробов.
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила просьбу МЧС не надевать маски на открытом воздухе в условиях эпидемии коронавируса в России. Она считает, что там нет никакой концентрации микробов.
В МЧС заверили, что ношение маски на улице нецелесообразно. Телезвезда объяснила это неожиданное заявление тем, что из-за больших объемов воздуха на открытом пространстве маска не нужна.
Она полагает, что маски не помогают здоровому человеку не заразиться, передает телеканал Малышева объяснила, что основной путь проникновения COVID-19 – это глаза, а не нос и рот.
По словам телеведущей, маски защищают людей тогда, когда на них кашляет или чихает больной. Поэтому, по словам знаменитости, носить их надо зараженному человеку или тому, кто ухаживает за больным.
17 Апр 2020 в 1:28 PDT
Как писали "Дни.ру", за последние сутки выявлено 4069 случаев заражения . Это рекордный прирост. Всего на 17 апреля заразились 32007 человек.
Ранее стало известно, что в стране не осталась ни одного региона, куда не добралась инфекция. 16 апреля в Республике Алтай обнаружили первого заболевшего коронавирусом COVID-19 человека.