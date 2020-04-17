Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила просьбу МЧС не надевать маски на открытом воздухе в условиях эпидемии коронавируса в России. Она считает, что там нет никакой концентрации микробов.

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила просьбу МЧС не надевать маски на открытом воздухе в условиях эпидемии коронавируса в России. Она считает, что там нет никакой концентрации микробов.В МЧС заверили, что ношение маски на улице нецелесообразно. Телезвезда объяснила это неожиданное заявление тем, что из-за больших объемов воздуха на открытом пространстве маска не нужна.Она полагает, что маски не помогают здоровому человеку не заразиться, передает телеканал Малышева объяснила, что основной путь проникновения COVID-19 – это глаза, а не нос и рот.По словам телеведущей, маски защищают людей тогда, когда на них кашляет или чихает больной. Поэтому, по словам знаменитости, носить их надо зараженному человеку или тому, кто ухаживает за больным.17 Апр 2020 в 1:28 PDTКак писали "Дни.ру", за последние сутки выявлено 4069 случаев заражения . Это рекордный прирост. Всего на 17 апреля заразились 32007 человек.Ранее стало известно, что в стране не осталась ни одного региона, куда не добралась инфекция. 16 апреля в Республике Алтай обнаружили первого заболевшего коронавирусом COVID-19 человека.