Образовательный сектор в Китае подогреет спрос на ПК, планшеты, облачные платформы и связь посредством сетей 5G на фоне ускорения цифровой трансформации из-за вспышки коронавируса

Образовательный сектор в Китае подогреет спрос на ПК, планшеты, облачные платформы и связь посредством сетей 5G на фоне ускорения цифровой трансформации из-за вспышки коронавируса, сообщает исследовательская компания IDCРынок компьютерных "железок", куда, впрочем, эксперты включают и мобильные гаджеты, будет расти: гаджеты будут закупать школы, вузы, родители детей, учащихся дистанционно, считают в IDCПереход образования в онлайн будет полагаться на мобильные сети пятого поколения (5G) и облачные платформы обучения. Как ожидается, этот тренд сохранится даже по мере того, как пандемия постепенно утихает, говорят исследователи."Коронавирусная пандемия стала важной проверкой системы образования Китая — способностью развертывания новых технологий и реагирования на вызовы. Это привело к тому, что больше внимания стало уделяться "умному" аппаратному обеспечению, программному обеспечению и обучению через интернет", — говорит Су Хон, менеджер по исследованиям IDC, специализирующийся на потребительском рынке.Министерство образования Китая 27 января объявило о переносе начала весеннего семестра на неопределенный срок.В феврале Китай обратился к школам с просьбой использовать онлайновые образовательные платформы для преподавания и обучения дома. Национальная облачная учебная платформа, запущенная министерством образования 17 февраля, предоставляет учебные материалы для начальных и старших классов средней школы и позволяет одновременно использовать эту платформу до 50 миллионов учащихся.Технические гиганты Tencent Holdings и Alibaba Group Holding предложили бесплатные инструменты, такие как Tencent Classroom и DingTalk, чтобы помочь школам. Образовательные компании, такие как New Oriental и Squirrel AI также прекратили свое офлайн-обучение и перенесли все занятия на онлайн-платформы с января.Возросшее потребление цифровых сервисов увеличило спрос на бесперебойное подключение к интернету и смарт-оборудование. Три крупнейших телекоммуникационных оператора Китая — China Mobile, China Unicom и China Telecom — увеличили количество серверов и пропускную способность. Между тем, ожидается, что развертывание коммерческих сетей 5G в Китае также принесет пользу сектору онлайн-образования.По мере ослабления пандемии IDC прогнозирует появление онлайновой модели образования, позволяющей учащимся пользоваться преимуществами обоих методов обучения.