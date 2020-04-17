Чтобы использовать все возможности онлайн-казино Вулкан Платинум, необходимо пройти простую процедуру регистрации.

Официальный сайт казино Вулкан Платинум

Для этого нужно зайти на официальный сайт https://vulcan-platinum-club com , указать правдивую личную информацию, подтвердить адрес электронной почты. Для верификации аккаунта нужен номер мобильного телефона. Он необходим для упрощения процедуры верификации в дальнейшем.

Мобильный клиент

Разработчики заботятся о клиентах, поэтому смогли интегрировать игровую платформу под различные операционные системы мобильных устройств. Каждый человек сможет загрузить приложение на собственный смартфон, планшет. Мобильная версия полностью адаптирована, идентичная полноценному официальному сайту.

В таком режиме пользователям доступен и демонстрационный режим. Для получения доступа не потребуется вносить денежные средства на баланс, проходить процедуру регистрации.

Акции и доступные бонусы

Начинающим пользователям начисляется на баланс приветственный бонус за прохождение регистрации. Можно сразу заходить в слоты без перевода денег на счет. Щедрая бонусная политика рассчитана и на другие поощрения для людей, которые приняли решение присоединиться к клубу:



начисление бонусов за пополнение первых четырех депозитов;



принятие участия в турнире и победа;



конкурсы, акции от администрации.



Чтобы не пропустить проведение розыгрышей, необходимо следить за новостной лентой и обновлениями. Можно подписаться на рассылку, которая приходит на электронную почту. Онлайн-казино Вулкан Платинум имеет аккаунты в социальных сетях. Пользователи смогут подписаться на них, чтобы отслеживать новости.

Вывод денежных средств

Главная цель каждого игрока, который регистрируется в казино – получение большого выигрыша. Клуб позаботился о комфорте пользователей. Администрация сотрудничает с надежными, проверенными платежными системами. Вывод денег производится аналогичным способом, как и внесение депозита.

Заявка, которая оформлена пользователем, отправляется на рассмотрение специалистам из финансового отдела. Они реагируют оперативно. Денежные переводы проводятся в течение 24 часов после подачи заявки. Если возникают вопросы или нужно получить консультацию по проведению транзакции, необходимо обратиться в службу технической поддержки. Специалисты работают круглосуточно, готовы оперативно разрешить спорные ситуации.

Игровой клуб отличается от других высоким уровнем надежности, безопасности. Администрация гарантирует клиентам сохранность персональной информации, быстрый перевод денежных средств. В казино представлены исключительно лицензированные автоматы, качественное программное обеспечение. Благодаря этому предотвращается распространение обманных схем. Игроки не смогут использовать мошеннические операции для получения больших сумм. Обыграть автомат можно при помощи проверенной стратегии.